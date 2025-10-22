Un terremoto se deja notar en Molina de Segura El leve seísmo, de magnitud 2, se produjo a las 14.48

Un leve terremoto se dejó sentir a las 14.48 horas de este miércoles en Molina de Segura. Concretamente, el seísmo, de magnitud 2 en la escala de Richter, tuvo su epicentro al noreste de la ciudad a 0 kilómetros de profundidad, según informó en su página web el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

A pesar de que no fue un terremoto de gran intensidad, su cercanía a la superficie provocó que algunos ciudadanos pudieran percibir el temblor. Se trata del único fenómeno sísmico registrado durante los últimos días en la Región de Murcia.