Recreación del nuevo Centro de Mayores y de Día de Molina. Ayto

El proyecto del nuevo centro de mayores y de día de Molina de Segura avanza con la licitación de la obra

LV

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:12

Comenta

El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), de la Consejería de Política Social, publicó este martes en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación del proyecto de construcción del nuevo centro de nayores y de día de Molina de Segura. Es «un hito clave que consolida el avance de una infraestructura largamente esperada», destacó el alcalde, José Ángel Alfonso. Ve «un paso firme y transparente, fruto de la coordinación entre el gobierno local y la Comunidad, que dota el proyecto de financiación, calendario y garantías administrativas».

El inmueble ocupará 2.200 m2, el doble que el actual, y atenderá a 20.000 usuarios. Tendrá seis plantas y salón de actos, cafetería, sala de informática, espacio de lectura y ocio, servicios de peluquería y podología, sala ocupacional y terapéutica, cocina y salas multiusos. La inversión prevista asciende a 3,4 millones de euros, financiados por el Gobierno regional. El plazo de presentación de ofertas durará hasta el 15 de diciembre y el periodo de ejecución será de 15 meses.

El PSOE denuncia el retraso

El gobierno local realizó este anuncio tras la acusación del PSOE de «vender humo publicitario, mientras la gestión administrativa del proyecto lleva años colapsada». La portavoz socialista, Isabel Gadea, afirmó: « El nuevo Centro de Mayores es una estafa política documentada. José Ángel Alfonso lleva desde 2018 prometiendo lo mismo. Mientras él se hace fotos, los informes oficiales confirman el caos: contratos mal hechos, empresas que no cumplen y plazos que son papel mojado».

