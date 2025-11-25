El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura abre al público este miércoles El complejo está ubicado en el centro comercial Vega Plaza y ofrece 39 habitaciones y 20 plazas de aparcamiento; pasar una noche cuesta entre 56 y 125 euros

Alberto Gómez Martes, 25 de noviembre 2025, 17:35

El primer hotel de 4 estrellas de Molina de Segura ya es una realidad. Este miércoles abrirá al público el complejo ASA Molina Plaza, ubicado en el centro comercial Vega Plaza. Este proyecto ve la luz tras un año de trabajos, ya que las obras de construcción comenzaron el 21 de noviembre de 2024. El hotel ofrece a sus huéspedes 39 habitaciones de cinco tipos diferentes. De esta manera, cuenta con la clásica habitación individual. También está la denominada 'estándar', con cama doble, ideada para parejas o personas que viajen solas, pero deseen tener más espacio.

Además, la habitación 'superior' es más amplia que las anteriores, tiene vistas al parque de La Compañía y está pensada para parejas y grupos de tres personas. De igual manera, el recinto ofrece la habitación 'junior suite', que cuenta con áreas diferenciadas que hacen las veces de dormitorio y sala de estar o de trabajo. Asimismo, el hotel tiene la habitación 'familiar', diseñada para grupos de cuatro personas. Combina camas dobles o individuales con espacios libres para estar o trabajar.

El grupo empresarial ASA, radicado en Elche, es el promotor del hotel. Esta firma se dedica a la promoción inmobiliaria y también tiene entre sus activos el centro comercial Vega Plaza, donde se encuentra el complejo hotelero recién construido. Según la información que aparece en la página web del hotel, pasar una noche cuesta entre 56 y 125 euros, en función de que el régimen sea solo de alojamiento o lleve también incluido el desayuno. También influye en el precio el tipo de habitación.

Ampliar Dos habitaciones y uno de los baños que ofrece el hotel. ASA Grupo

El coste máximo por una noche sin desayuno es de 106 euros en la 'junior suite'. Todas las habitaciones tienen wifi gratis, teléfono, televisión, caja de seguridad, escritorio con lámpara, nevera, detector de humos, entrada de luz natural, set de baño y secador de pelo.

No obstante, el hotel ya aparece en portales dedicados a ofrecer alojamientos, como es el caso de Booking, Expedia, Hotala y Hoteles.com. En estos sitios web los clientes pueden encontrar más variedad de precios en función de las promociones que tienen activas en cada portal.

Acceso gratis al gimnasio y el cine

Por otra parte, el ASA Molina Plaza también cuenta con 20 plazas de aparcamiento subterráneas. Al estar situado en el centro comercial Vega Plaza, los huéspedes del hotel podrán usar gratis el gimnasio del complejo y acceder, también sin coste, a las salas de cine que hay en el recinto. Además, el hotel cuenta con piscina de agua salada y lavandería. También consta de comedor, donde se servirán, principalmente, desayunos. El hotel tiene igualmente una sala de reuniones en la que se podrán celebrar presentaciones, encuentros de trabajo y eventos a pequeña escala.

Desde ASA Grupo resaltaron a LA VERDAD que este es el primer hotel de la Región de Murcia que abre en un centro comercial. El Molina Plaza es el tercer hotel de la firma ilicitana, ya que con anterioridad puso en marcha el AJ Gran Alacant, situado en Santa Pola y activo desde junio de 2021, y el ASA La Marina, en Ondara (Alicante).

El proyecto desarrollado en Molina ha dotado a la cuarta ciudad de la Región de Murcia de su segundo hotel, puesto que en el municipio abrió en 2002 el Villa Segura, de tres estrellas. Está ubicado en la carretera de Madrid y cuenta con 64 habitaciones.

El alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, manifestó a LA VERDAD que «tener un alojamiento de calidad superior significa que ahora podemos acoger mejor a quienes vienen por negocios, a quienes nos visitan para disfrutar de nuestra cultura, teatro, deporte y fiestas, y a quienes simplemente buscan un descanso placentero sin renunciar a tenerlo todo cerca».

En opinión del regidor molinense, «este hotel está llamado a ser un rotundo éxito. Tiene todos los ingredientes para convertirse en un referente: una ubicación privilegiada en pleno corazón de nuestra ciudad, unas instalaciones modernas y cuidadas hasta el último detalle, el respaldo de un grupo empresarial sólido y comprometido, y, sobre todo, el calor humano de un equipo que hará sentir a cada huésped como en casa.