Un pregón «racista y xenófobo» en Molina indigna a ciudadanos, partidos políticos y sindicatos La alcaldesa, Esther Clavero, junto a Pedro Gomariz, el viernes. / AYTO. El agricultor Pedro Gomariz basó parte de su discurso en criticar a los inmigrantes, lo que provocó que una parte del público abandonara el Teatro Villa de Molina JUAN LUIS VIVAS Lunes, 9 septiembre 2019, 08:48

«Aquí hay agricultores que no han podido coger la fruta por no tener mano de obra. Resulta que aquí te vienen cuarenta negros, como todos son negros, y todos se llaman Malú, Malá, Malú, Malá...». Esta fue una parte del pregón de casi tres cuartos de hora que pronunció Pedro Gomariz, conocido como 'Perico El Colorao', el pasado viernes en el Teatro Villa de Molina. Un pregón que ha levantado ampollas, y generado denuncias contra el agricultor y cooperativista del campo de Molina y contra el propio gobierno municipal.

El pregón dio origen a una fuerte polémica, al ser considerado «xenófobo» debido a que gran parte del discurso del fundador de la Unión de Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia (hoy la Coag) y exconcejal del PSOE en los años 80 fueron dirigidos contra los inmigrantes y también contra ONG como Open Arms, que se dedican a evitar muertes en el Mediterráneo.

Entre el público asistente -se encontraba la vicepresidenta y consejera de Igualdad y Política Social, Isabel Franco-, hubo personas que abandonaron la sala antes de que concluyera un pregón en el que Gomariz apenas aludió a las fiestas patronales. Sin embargo, fue ensalzado por Vox de Molina. A través de Twitter, el partido de Abascal destacó que el pregón fue «magnífico, reivindicativo, realista y emotivo» y compartió algunos vídeos con la intervención de Gomariz.

El pregonero centró buena parte de su intervención en la inmigración y el trabajo en el campo de la localidad. Gomariz adujo que «los inmigrantes reciben ayudan por el mero hecho de serlo» y, además, situó a los «negros como personas expertas en falsificar papeles y en extorsionar a los empresarios agrícolas».

PSOE: «Nos situamos frente a toda expresión de rechazo, odio o intolerancia a cualquier grupo de personas por razón de origen» REACCIONES

Y apostilló: «El agricultor llega allí y pregunta: ¿tenéis papeles?, y dicen que sí, porque son muy hábiles para falsear la documentación, pero todos llevan el número del Inspector de Trabajo en el bolsillo. Inmediatamente, llaman a la Inspección para que le pongan al agricultor 30.000 euros de multa y ellos reciben papeles», vociferó el pregonero, que se vino arriba ante el aplauso de algunos asistentes y la indignación de otra parte del público.

Continuó diciendo que «hay ONG que se dedican a traer gente aquí. Además, no sé lo que significa ONG, como las abreviaturas y los cuernos para el que los pone, tampoco me voy a preocupar. Esos señores traen gente de fuera, que dicen que los han traído porque se estaban ahogando, pero estaban a 200 metros de la playa», explicó el pregonero.

Teresa Fuentes, de Empleo y Políticas Sociales de CC OO: «Es un discurso que genera odio y es inadmisible que haya formado parte de la inauguración de las fiestas» REACCIONES

Perico 'El Colorao' criticó que «esa caridad» de la que presumen las ONG no sirve de nada si no va acompañada de permisos para que los inmigrantes puedan trabajar: «Luego tenemos manteros o se ven obligados a robar», para después preguntar al público asistente: «¿Tenemos en España arroz para que coma todo el mundo que quiera venir aquí?».

Rechazo frontal

Ante la polémica generada, el partido gobernante en el Ayuntamiento de Molina, el PSOE, ha reaccionado con un comunicado para aclarar que «ni respalda ni sustenta ningún tipo de manifestación xenófoba y/o racista en ninguna de sus formas». Considera «lamentable» que formaciones políticas se hayan hecho eco «para aprovechar esta situación y hacer proclamas xenófobas de tan profundo y repugnante calado».

Mariano Vicente, concejal de Podemos-Equo: «Fue un desprecio y una acusación a las personas inmigrantes, un discurso que ampara abusos» REACCIONES

Añade que la alcaldesa, concejalas y concejales socialistas rechazan frontalmente cualquier manifestación de índole xenófoba o racista y se sienten «asombrados» por las afirmaciones emitidas por parte del pregonero, «pues no concuerdan con un recorrido vital que pudiera preverlas».

Comparten la indignación que estas palabras han podido causar en la ciudadanía y, desde el PSOE de Molina de Segura, «las condenamos enérgicamente y, como organización política, nos situamos frente a todo tipo de expresiones de intolerancia, odio o rechazo a cualquier grupo de personas por razón de origen. Como se puede constatar, los socialistas trabajamos por una sociedad inclusiva y por la integración en todos los ámbitos, fomentando el respeto a la diversidad y la pluralidad como pilar del enriquecimiento social y cultural».

El PSOE justifica la elección del pregonero de las Fiestas Patronales de Molina de Segura desde la relevancia que una persona adquiere en el municipio y es una forma de llevar a cabo un reconocimiento «que, en esta ocasión, tristemente ha dado lugar a unas manifestaciones que no compartimos», aclaran.

El gobierno municipal propone a ciudadanas o ciudadanos, «pero bajo ningún concepto realiza ningún tipo de supervisión previa o censura, en pro de la libertad de expresión», concluyen su comunicado.

CC OO, por su parte, denuncia este pregón. Teresa Fuentes, secretaria de Empleo y Políticas Sociales de CC OO, considera que «es un discurso que genera odio» y es «inadmisible que haya formado parte de la inauguración de las fiestas de la localidad». La sindicalista también lamenta que el pregonero diga «que los trabajadores migrantes denuncian a sus jefes sin justificación alguna».

La sindicalista considera que un discurso «racista, xenófobo y que frivoliza con las miles de muertes en el mar de aquellos que tratan de salvar sus vidas» no puede formar parte de un evento que representa a todos los vecinos del pueblo. Fuentes anuncia que desde CC OO pedirán explicaciones al gobierno local por este «degradante pregón».

También desde Podemos manifiestan su rechazo al discurso de Pedro Gomariz en Molina, sobre el que la diputada regional María Giménez afirma que «son una vergüenza y se merecen la condena de toda la sociedad murciana» y acusa a Gomariz de «incitar al odio y a la xenofobia».

Además, Mariano Vicente, concejal de Podemos Equo en Molina, anuncia que propondrá al resto de concejales una declaración institucional de rechazo a los contenidos racistas y espera «que no haya ningún tipo de duda o fisura a la hora de respaldarlo». El concejal incide en que el pregón debería haber sido «un llamamiento a la fiesta y a la convivencia y no un desprecio y una acusación a las personas inmigrantes, que genera odio y ampara abusos. Estas declaraciones no representan a las gentes de Molina ni de la Región. Nuestra Comunidad es una tierra de acogida y solidaridad porque también ha sido y es de emigrantes».