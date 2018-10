El Pleno de Molina de Segura apoya la revisión del copago para las personas dependientes Pleno del Ayuntamiento de Molina de Segura del pasado martes. / J. L. V. «Es denigrante que nuestros chicos tengan que quedarse solo con 106,5 euros al mes», denunció la presidenta de Afesmo JUAN LUIS VIVAS Molina de Segura Miércoles, 31 octubre 2018, 11:18

«Es indignante y denigrante que las plazas de dependencia en recursos residenciales sólo permitan a los chicos quedarse en sus bolsillos con 106,5 euros al mes», señaló la presidenta la Asociación de Familiares y Enfermos Mentales de Molina de Segura (Afesmo), Delia Topham, en el Pleno celebrado el lunes durante una intervención previa al debate sobre una moción contra el copago, que fue aprobada por unanimidad.

Con ese dinero tienen que hacer frente a todos sus gastos, incluidos los de farmacia, dentista y óptica, entre otros. «No pueden ni tomarse un café y, a veces, los vemos pidiendo por la calle o, incluso, recogiendo colillas del suelo», apostilló la representante del colectivo de personas con enfermedad mental.

Para Topham, estas circunstancias «nos llevan a que no podemos normalizar la enfermedad, incluso el estigma sigue teniendo la lanza encima de ellos porque no tienen nada de lo necesario», subrayó. Además, resulta «incomprensible» que en otras comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía, no exista copago, pero «aquí es sumamente alto y se sienten marginados», apostilló.

La Corporación aprobó una moción conjunta dirigida al Gobierno regional en la que se solicita la revisión de los parámetros, criterios económicos y las condiciones por los que se otorgan las prestaciones para personas dependientes, atendiendo a las exigencias que se recogieron en la iniciativa legislativa popular contra el copago.

Los proponentes reclaman la ampliación de los factores que determinan renta y patrimonio, teniendo en cuenta edad, momento vital de aparición de la situación de dependencia y su mayor o menor prolongación a lo largo de la vida de la persona beneficiaria. En concreto, los ediles piden exención del copago a quienes perciban menos de 1.331 euros y que la aportación máxima por persona no sea superior al 60% del coste del servicio. Del mismo modo, solicitan que a la persona en situación de dependencia se le garantice una cantidad para destinar a gastos personales, que no sea inferior al 40% de su capacidad económica operativa.

«El copago no puede sumarse al resto de problemas que afectan a estas personas, como son la estigmatización social, las dificultades para acceder a un puesto de trabajo o a determinados servicios sanitarios y sociales», indican los concejales que firman la moción. Recuerdan, asimismo, que el Ayuntamiento apoyó hace meses la Iniciativa Legislativa Popular del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Plan Joven

Por otro lado, el Pleno dio luz verde al Plan de Juventud 2018-2023 con el respaldo de todos los miembros de la Corporación municipal. Esta aprobación supone la culminación de un proceso participativo que comenzó hace más de dos años, en el que los y las jóvenes molinenses trazaron las principales líneas de actuación en materia juvenil.

La sesión plenaria contó con la participación de Adrián López, presidente de la Federación de Asociaciones Juveniles de Molina de Segura (FAJUM), quien desgranó el contenido del documento y recalcó la importancia de un proceso en el que se han implicado centenares de jóvenes.

El concejal del área, Fernando Miñana, indicó que el Plan de Juventud 2018-2023 se divide en dos partes. La primera consiste en la justificación de la necesidad de un Plan Joven en Molina de Segura, así como los contenidos generales informativos para ubicar el mismo. En la segunda parte, se detallan las iniciativas y propuestas debatidas y aprobadas por los jóvenes en el proceso deliberativo.

Estas propuestas se agrupan en once áreas temáticas que abordan Educación, Formación y Empleo; Salud, Deporte y Calidad de Vida; Urbanismo, Movilidad, Vivienda y Medio Ambiente; Cultura; Participación y Ciudadanía; Ocio y Tiempo Libre; Diversidad Funcional e Integración Social; Igualdad, Género y Diversidad Afectivo Sexual; Procesos Abiertos de Dinamización y Participación Juvenil; y dos áreas de coordinación con la Concejalía de Juventud y con el resto de departamentos municipales y agentes sociales que trabajan con población joven. En total, las Estrategias de Juventud 2018-2023 incluyen 169 propuestas concretas, a las que la administración municipal deberá dar respuesta.

En su intervención, el concejal de Juventud y portavoz de Cambiemos Molina subrayó que la gran mayoría de iniciativas realizadas durante los dos últimos años, surgen de las propuestas realizadas por las personas que estaban participando en la redacción del Plan.

Miñana anunció la convocatoria para el próximo 15 de diciembre del I Foro Joven de Molina de Segura, una de las acciones contenidas en el Área de Procesos de Participación Juvenil del Plan de Juventud, que tratará las necesidades de Espacios Públicos destinados a jóvenes.

Por otro lado, la moción que presentó el PP para pedir la libertad de elección de centros educativos no llegó a debatirse porque el grupo proponente no aceptó las enmiendas presentadas por el equipo de Gobierno, por lo que decidió retirar la propuesta del orden del día. Pese a ello, durante toda la sesión plenaria algunos asistentes desplegaron unos carteles donde se podía leer. «La educación no se vende, se defiende».

El auditorio del parque de la Compañía recibirá el nombre del guitarrista Tomás Fernández Gil

El auditorio del parque de la Compañía se renombrará y pasará a denominarse Auditorio Municipal Tomás Fernández Gil, veterano guitarrista de 85 años que está considerado el mejor músico que ha tenido Molina de Segura. Junto a Narciso Yepes, constituye el gran dúo de guitarristas de la Región. Así lo suscriben no solo quienes conocen su dilatada trayectoria musical, sino la mayoría de críticos musicales.

El Pleno -que se prolongó durante seis horas y media- aprobó por unanimidad una moción que presentó el concejal de Cultura, Pedro Jesús Martínez, en la que también se indica que se colocará una placa junto a la fachada principal de dicho auditorio con este nombramiento. Además, se promoverá un acto institucional para llevar a cabo dicho acuerdo.

La vida laboral de Tomás Fernández estuvo dedicada a la enseñanza en Alemania, país en el que trabajó durante 37 años. Desde 1998, año en el que se jubiló, reside en la Ribera de Molina, donde nació en 1933. En febrero del año pasado fue nombrado Hijo Predilecto de Molina de Segura, a petición de los vecinos de su pedanía.

Velódromo Valverde

Por otro lado, el velódromo que se está recuperando en la Polvorista recibirá el nombre del ciclista murciano Alejandro Valverde, tras apoyar el Pleno de forma unánime una propuesta de la alcaldesa, Esther Clavero. En la misma indica que la propuesta surgió del Club Ciclista Molinense y está apoyada por la Asociación de Deportistas de Molina. Está previsto que la nueva instalación esté disponible a principios de 2019 y se inaugurará durante un acto al que también asistirá el flamante campeón del mundo.