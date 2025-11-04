La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Ángel Alfonso, Sergio Bernal y técnicos municipales visitaron las obras en el parque Esquiladores. Ayto.

El parque Esquiladores de Molina de Segura contará con un sistema de drenaje ante las riadas

La actuación, con una inversión de 195.334, contempla también una reforestación con especies autóctonas

LA VERDAD

Molina de Segura

Martes, 4 de noviembre 2025, 22:20

Comenta

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, el edil de Vía Pública, Sergio Bernal, y técnicos municipales, visitaron las obras de adecuación, recuperación y dotación de drenajes sostenibles para el control de escorrentías en el parque Esquiladores, iniciadas recientemente. Los trabajos cuentan una inversión de 195.334 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Alfonso explicó que las obras consisten en la adecuación y recuperación del parque, «con el fin de dotarlo de los medios necesarios para que sea capaz de absorber las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes en nuestro municipio». Para ello, se están realizando sistemas de drenaje sostenible mediante zanjas y pozos filtrantes de cuatro metros de profundidad, capaces de recoger altos niveles de precipitaciones, «limitando así los arrastres de tierra que dejan prácticamente inutilizadas las zonas colindantes cada vez que se sufre este fenómeno meteorológico».

Por su parte, el edil Bernal detalló que el proyecto incluye también la mejora de la superficie de los caminos interiores, «que permitirán trazados de circuitos biosaludables con un pavimento sostenible y filtrante, evitando así su erosión por escorrentías de agua». Así, «se adecuarán espacios de estancia con la colocación de diversas zonas de descanso, incluso algunas de ellas con mesas y bancos para disfrute de los vecinos de estos entornos».

El proyecto prevé habilitar zanjas y pozos filtrantes de cuatro metros de profundidad para limitar los arrastres

De la misma forma, se proyecta también la reforestación de los parterres ajardinados, mediante la plantación de especies autóctonas y que requieren de poco mantenimiento, y se instalará un sistema automatizado de riego por goteo, en cada uno de los jardines, para la optimización de los recursos hídricos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Comunidad dará ayudas de 200 euros a los jóvenes de la Región de Murcia para sacarse el carné de conducir
  2. 2

    Silencio, se rueda en Mahoya: el desierto de Abanilla es escenario de una película de Hollywood
  3. 3 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  4. 4 Las Agustinas se marchan de Murcia
  5. 5 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  6. 6 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  7. 7 Educación inicia los trámites para elaborar un decreto que reduzca las obligaciones administrativas de los docentes de la Región
  8. 8

    El regreso de Manolo Molina al Real Murcia, un fichaje a fuego lento
  9. 9

    Liwe, propietaria de Inside, convoca a los accionistas para reestructurarse y afrontar su deuda de más de 65 millones
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El parque Esquiladores de Molina de Segura contará con un sistema de drenaje ante las riadas

El parque Esquiladores de Molina de Segura contará con un sistema de drenaje ante las riadas