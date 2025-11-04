El parque Esquiladores de Molina de Segura contará con un sistema de drenaje ante las riadas La actuación, con una inversión de 195.334, contempla también una reforestación con especies autóctonas

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, el edil de Vía Pública, Sergio Bernal, y técnicos municipales, visitaron las obras de adecuación, recuperación y dotación de drenajes sostenibles para el control de escorrentías en el parque Esquiladores, iniciadas recientemente. Los trabajos cuentan una inversión de 195.334 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

Alfonso explicó que las obras consisten en la adecuación y recuperación del parque, «con el fin de dotarlo de los medios necesarios para que sea capaz de absorber las lluvias torrenciales, cada vez más frecuentes en nuestro municipio». Para ello, se están realizando sistemas de drenaje sostenible mediante zanjas y pozos filtrantes de cuatro metros de profundidad, capaces de recoger altos niveles de precipitaciones, «limitando así los arrastres de tierra que dejan prácticamente inutilizadas las zonas colindantes cada vez que se sufre este fenómeno meteorológico».

Por su parte, el edil Bernal detalló que el proyecto incluye también la mejora de la superficie de los caminos interiores, «que permitirán trazados de circuitos biosaludables con un pavimento sostenible y filtrante, evitando así su erosión por escorrentías de agua». Así, «se adecuarán espacios de estancia con la colocación de diversas zonas de descanso, incluso algunas de ellas con mesas y bancos para disfrute de los vecinos de estos entornos».

De la misma forma, se proyecta también la reforestación de los parterres ajardinados, mediante la plantación de especies autóctonas y que requieren de poco mantenimiento, y se instalará un sistema automatizado de riego por goteo, en cada uno de los jardines, para la optimización de los recursos hídricos.

