Las obras de la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura terminarán en julio de 2026 El Gobierno central invierte 1,1 millones de euros en los trabajos

LA VERDAD Viernes, 21 de noviembre 2025, 14:32

Las obras de reforma integral de la Comisaría de Policía Nacional de Molina de Segura siguen su curso y terminarán en julio de 2026, según informó este viernes el delegado del Gobierno, Francisco Lucas. «Comenzaron en el mes de octubre y tienen un plazo de ejecución de nueve meses«, dijo en una visita a los trabajos, en los que el Gobierno central ha invertido 1,1 millones de euros.

«Con esta inversión ponemos a disposición de Policía Nacional y de los vecinos y vecinas de Molina de Segura unas instalaciones dignas, modernas, con más espacios y con unos sistemas de seguridad de última generación», insistió Lucas. Además, indicó que el nuevo diseño contempla la ampliación de espacios operativos y de atención ciudadana, incluyendo dependencias para la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano (ODAC), documentación, extranjería y brigadas operativas.

«El compromiso del Gobierno de España con la Policía Nacional y con Molina de Segura es incuestionable, y los hechos hablan por sí solos. Quiero reiterar que seguiré trabajando para ampliar las plantillas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y dotarlas de mayores medios materiales y humanos que permitan seguir garantizando la seguridad, la convivencia y la paz social en la Región de Murcia», añadió el delegado en la Región de Murcia.

La nueva comisaría «permitirá ofrecer un servicio más ágil, accesible y cercano, reforzando al mismo tiempo la capacidad operativa de los agentes y la coordinación de las distintas unidades», informaron fuentes de la Delegación.

También visitaron las obras el alcalde de Molina, José Ángel Alfonso, y el jefe Superior de Policía en la Región de Murcia, Ignacio del Olmo. «Quiero agradecer la implicación y el compromiso de la Delegación del Gobierno para llevar adelante estas obras, que permitirán adaptar la gestión policial, tan importante para nosotros, a la realidad social que tenemos hoy en día en Molina de Segura», declaró el primer edil molinense.