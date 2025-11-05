La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El primer teniente de alcalde, Antonio Martínez, de Vox, y el alcalde, José Ángel Alfonso, del PP, se saludan tras el Pleno de este miércoles, ante el concejal de Economía y Hacienda, Francisco Hernández Vicente Vicéns / AGM

El Presupuesto de Molina de Segura crece un 17% y supera por primera vez la barrera de los 100 millones

El gobierno de PP y Vox saca adelante de forma inicial unas cuentas de 2026 que califica de «históricas», en medio de un choque con el PSOE por la deuda, la carga fiscal y la compra de Sercomosa

José Alberto González

José Alberto González

Molina de Segura

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Molina de Segura se convirtió este miércoles en el segundo ayuntamiento de la Región, tras el de Murcia, en aprobar sus presupuestos para el año ... 2026, si bien de manera inicial, a la espera del periodo de exposición pública y alegaciones. En un Pleno extraordinario, el gobierno de coalición de PP y Vox sacó adelante un proyecto que llega a los 108 millones de euros, un 17% más que este año, y que recibió el voto en contra del PSOE. El proyecto incluye fondos para la compra de Sercomosa, empresa mixta entre el Consistorio y Acciona que gestiona los servicios municipales de abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria y recogida de residuos sólidos; inversiones por importe de 13 millones de euros, entre otras cosas para proyectos urbanos sostenbiles (2,7 millones procedentes de fondos europeos) y un tanque de tormentas en Los Valientes (500.000 euros); y la convocatoria de trece plazas de agente de la Policía Local.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las agustinas se marchan de Murcia
  2. 2 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  3. 3 Las calles de Murcia cortadas por el rodaje de una película de Hollywood: estas son las zonas afectadas
  4. 4 El cartagenero Tomás Olivo asciende al sexto puesto de la lista Forbes de los más ricos de España
  5. 5 Una pelea multitudinaria en un restaurante de San Javier se salda con seis detenidos
  6. 6 Abre una nueva tienda en el centro comercial Atalayas de Murcia
  7. 7 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  8. 8

    Fortuna se quita la ropa por la lucha contra el cáncer
  9. 9

    Las inmobiliarias avisan: la vivienda de segunda mano seguirá subiendo en la Región de Murcia
  10. 10 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Presupuesto de Molina de Segura crece un 17% y supera por primera vez la barrera de los 100 millones

El Presupuesto de Molina de Segura crece un 17% y supera por primera vez la barrera de los 100 millones