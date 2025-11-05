El Presupuesto de Molina de Segura crece un 17% y supera por primera vez la barrera de los 100 millones

Molina de Segura se convirtió este miércoles en el segundo ayuntamiento de la Región, tras el de Murcia, en aprobar sus presupuestos para el año ... 2026, si bien de manera inicial, a la espera del periodo de exposición pública y alegaciones. En un Pleno extraordinario, el gobierno de coalición de PP y Vox sacó adelante un proyecto que llega a los 108 millones de euros, un 17% más que este año, y que recibió el voto en contra del PSOE. El proyecto incluye fondos para la compra de Sercomosa, empresa mixta entre el Consistorio y Acciona que gestiona los servicios municipales de abastecimiento de agua, saneamiento, limpieza viaria y recogida de residuos sólidos; inversiones por importe de 13 millones de euros, entre otras cosas para proyectos urbanos sostenbiles (2,7 millones procedentes de fondos europeos) y un tanque de tormentas en Los Valientes (500.000 euros); y la convocatoria de trece plazas de agente de la Policía Local.

El concejal de Economía y Hacienda, Francisco Hernández, calificó estos presupuestos de «históricos», porque superan por primera vez la barrera de los 100 millones de euros y elevará los recursos un 17% respecto a 2025. Y aseguró que están respaldados por todos los informes económicos y legales de los servicios municipales; reflejan la pujanza de un municipio «en expansión» económica; y «marcan un punto de inflexión en el modelo de ciudad», con acciones en barrios, urbanizaciones y pedanías.

Hernández, del PP, añadió que el Ejecutivo liderado por José Ángel Alfonso sigue la «filosofía de crecer sin subir impuesto», y que el aumento de los ingresos se basa en el tirón de la industria, el comercio y los servicios, aplicar las ordenanzas para «que pague [sanciones] quien infrinja» y reforzar las inspecciones de cumplimiento de las normativas.

Acerca de Sercomosa, afirmó que la remunicipalización «se autofinancia» con los recursos de la propia compañía y generará un ahorro anual de 3 millones de euros, que permitirá bajar tasas e impuestos. Y agregó que «las gestiones» del equipo de gobierno han fructificado en más fondos externos, tanto de otras administraciones como de empresas privadas, para costear inversiones en centros de salud, subestaciones eléctricas e infraestructuras viarias y de otro tipo. Eso sí, el concejal admitió que puede que el Consistorio renuncie a cofinanciar ciertos proyectos de inversión, pero le restó importancia. Apostó por la «flexibilidad» de incorporar partidas para esos posibles planes y por, llegado el caso, derivar el dinero a las áreas que lo necesiten.

Asimismo, respecto a la deuda el responsable de Economía y Hacienda defendió la necesidad de ser «ambiciosos» y recurrir a ella para financiar proyectos que transformen el municipio. Y aseguró que «el verdadero problema no es tener deuda, sino no poder pagarla». El Consistorio molinense, indicó, sí podrá abonarla, porque supone un solo un 1,8% del Presupuesto y capacidad financiera para asumirla. Y apuntó que si bien se sitúa a nivel contable se sitúa en 40 millones de euros, la deuda «real», la que consta ante el Ministerio de Hacienda, es solo de 7 millones, facilitará la financiación de inversiones y se amortirzará el próximo año.

«La Coruña y Molina»

Hernández distinguió entre deuda dispuesta, que alcanza esos 7 millones; deuda para inversiones de 2025, cifrada en 25 millones y que por ahora no ha sido empleada; deuda bancaria, con una previsión de 13,1 millones a través de posibles préstamos; y deuda transitoria, los 10,1 millones para la adquisición de Sercomosa. Hernández detalló que «PP y Vox pagamos 18 millones de euros en 2024 de deuda herdadada del PSOE» y que, antes de la elaboración de estas cuentas, se ha logrado la «deuda cero», algo que solo han conseguido en España «La Coruña y Molina».

Por último, el concejal negó el incremento de la carga fiscal denunciado por el PSOE, a cuyo grupo reprochó no tener un comportamiento «ético» por no haber presentado propuestas. Y contrastó las «obras faraónicas» impulsadas durante su mandato por los socialistas, en las zonas de la ciudad «donde más votos hay», con las acciones diseñadas por PP y Vox en todo el municipio para tener un territorio «equilibrado».

La portavoz socialista, Isabel Gadea, incidió en que las cuentas no son creíbles porque la liquidación de 2024 muestra que solo se ejecutó el 30% de las inversiones y el balance provisional de este año rebaja el nivel al 19%. «El presupuesto histórico no sirve de nada, ante la falta de capacidad de gestión. Además, este no es un presupuesto histórico, sino caro; está lleno de hipótesis, no de certezas», resumió la edil sobre el capítulo e ingresos. Y cargó, en especial, contra «la subida histórica de los tributos, con 4 millones de euros más en el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles)», y con el incremento de la deuda, «que el PSOE dejó en 17 millones» y ahora será de 40.

Gadea: «Ustedes fríen a impuestos a los vecinos»

«Ustedes fríen a impuestos a los vecinos e hipotecan el futuro de Molina de Segura», denunció Gadea. Y señaló que si la corporación tiene margen para ir abonando obligaciones financieras es porque los socialistas lograron financiación europea y dejaron un remanente de tesorería de 10 millones. La portavoz dirigió, además, sus reproches directamente contra el alcalde por hablar de una «infrafinanciación» anual de 6 millones por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Aseguró que el Ejecutivo central envía este año 22 millones al municipio este año y la Comunidad, solo dos. «Del Gobierno regional ustedes no dicen ni mu, señor Alfonso», espetó al primer edil.

La portavoz socialista también mostró sus recelos sobre la operación de Sercomosa, que considera una maniobra de Vox, «los socios del señor Alfonso», para convertirla en su «chiringuito». Con anterioridad, prosiguió Gadea, el PP dejó un 'agujero' de 15 millones y puso en riesgo la estabilidad de los trabajadores. Expuso, asimismo, que la plantilla de la Policía Local pierde seis agentes y que hay un «recorte» en los servicios públicos. Y remató alertando de que Molina es un municipio cada día más sucio e inseguro.