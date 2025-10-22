Mejora de la seguridad vial con el repintado de 11 pasos de peatones en Altorreal Los trabajos forman parte del contrato anual de mantenimiento de señalización de la vía pública, por valor de más de 70.000 euros

El Ayuntamiento de Molina de Segura inició este miércoles el repintado de once pasos de peatones con el fin de mejorar la señalización y la seguridad vial en la urbanización Altorreal. Según explicó el alcalde del municipio, José Ángel Alonso, «la actuación busca, entre otros objetivos, fomentar una movilidad sostenible y segura, siempre teniendo como fin promover los modos no motorizados y aumentando la seguridad vial para el conjunto de los ciudadanos de Molina de Segura; en este caso, en la urbanización Altorreal, donde la señalización presentaba un estado deficiente, que ahora resolvemos con esta inversión». Se trata de una actuación enmarcada en un contrato anual que cuenta con una inversión que supera los 70.000 euros para garantizar el mantenimiento de señalización de la vía pública.

Durante su visita a los trabajos de repintado, el primer edil molinense señaló que «este proyecto se centra en algunas de las principales avenidas y calles de la urbanización Altorreal, como es la Avenida del Golf, que cuenta con un elevado número de pasos de peatones y soporta diariamente un volumen considerable de tráfico de vehículos».

Por su parte, el edil de Policía Local y Tráfico, Antonio Martínez, explicó que «el objetivo es mejorar la movilidad del peatón por el municipio, para caminar con mayor seguridad y comodidad, así como potenciar los desplazamientos a pie. No se trata de una actuación aislada, sino que, además de esta, se siguen realizando otras actuaciones por distintos puntos del municipio».

