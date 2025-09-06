La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vehículo de la Policía Nacional, en el chalé asaltado.. A. MOLINA / AGM

Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura

Los arrestados, uno de ellos menor de edad, fueron víctimas de un tiroteo en un intento de vuelco de drogas por parte de encapuchados

R. H. / A. N.

MURCIA.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:16

Los tres detenidos relacionados con el asalto a un chalé de la urbanización molinense de El Chorrico por un supuesto robo de una ... plantación de marihuana hallada se encuentran ya en libertad. El menor de edad fue puesto en libertad poco después de su arresto, mientras que su hermana mayor quedó libre el pasado jueves. El tercer implicado, que resultó herido de bala en un pie durante el asalto, lo hizo este viernes tras declarar ante el juzgado.

