Libertad para los tres detenidos por el cultivo de maría en el chalé de Molina de Segura
Los arrestados, uno de ellos menor de edad, fueron víctimas de un tiroteo en un intento de vuelco de drogas por parte de encapuchados
R. H. / A. N.
MURCIA.
Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:16
Los tres detenidos relacionados con el asalto a un chalé de la urbanización molinense de El Chorrico por un supuesto robo de una ... plantación de marihuana hallada se encuentran ya en libertad. El menor de edad fue puesto en libertad poco después de su arresto, mientras que su hermana mayor quedó libre el pasado jueves. El tercer implicado, que resultó herido de bala en un pie durante el asalto, lo hizo este viernes tras declarar ante el juzgado.
El suceso tuvo lugar en la madrugada del miércoles, cuando un grupo de siete encapuchados irrumpió armado en la vivienda con la intención de robar la plantación de cannabis. El asalto derivó en un tiroteo que dejó a uno de los ocupantes de la imponente vivienda herido y originó la intervención inmediata de la Policía Nacional.
Los agentes hallaron en el interior del inmueble más de 400 plantas de marihuana, que ya fue incautada y cuya plantación fue desmantelada. En el momento de los hechos se encontraban en la casa los dos hermanos, hijos de un conocido empresario, y el hombre que recibió los disparos. La Policía recogió numerosos casquillos y manchas de sangre en la escena.
La investigación sigue abierta para tratar de identificar y detener a los siete encapuchados que protagonizaron el violento 'vuelco'.
