José Vidal Gil da nombre al renovado paseo de la Rambla de Molina El Ayuntamiento atiende la petición de los vecinos de Ribera de Molina de homenajear al músico, recordado desde hoy en un espacio remodelado

El paseo de la Rambla, en la pedanía de Ribera de Molina, pasa a denominarse a partir de este viernes paseo José Vidal Gil, en homenaje a este músico molinense, que fundó la Coral Artística Armonía de Ribera de Molina. Así lo indicó ayer a LA VERDAD el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, quien esta tarde presidirá la inauguración de las obras de remodelación de esta zona, en un acto al que está prevista también la asistencia de los concejales de Vía Pública y Pedanías, Sergio Bernal y José Manuel Revelles, respectivamente.

El proyecto ha contado con financiación de la Comunidad Autónoma, con cargo al Plan de Pedanías. La inversión alcanza los 84.850 euros. Las obras han consistido en la adecuación y la mejora de la accesibilidad del paseo ajardinado que discurre junto a la rambla, en la calle Sánchez Aguilar. Además, la zona se ha pavimentado con adoquín, en 358 metros cuadrados. Y se ha creado desde la entrada un asiento corrido en mampostería, que termina en madera y delimita las zonas ajardinadas con un bordillo. También se ha realizado una plantación de arbustos y de flores. La intervención municipal ha incluido la creación de pequeñas zonas de estancia, con doce bancos, dos mesas de juegos, papeleras y zonas con césped. Asimismo, se ha instalado una barandilla de protección, a lo largo del talud de la rambla, e iluminación de tipo led.

«Amor por su tierra»

«Los vecinos de la pedanía querían dedicar un espacio a José Vidal, por su contribución a la vida social y musical de esta pedanía. José es una persona muy querida por todos, y con este acto le dedicamos un justo y merecido homenaje», apuntó el alcalde. Alfonso destacó también que el Consistorio «pone a disposición de la ciudadanía una nueva zona para disfrute de los vecinos y, a la vez, rinde homenaje a uno de los hijos más queridos de la Ribera de Molina. A un hombre bueno, culto, generoso, que ha puesto su talento y su vida al servicio de los demás a través de la enseñanza y, sobre todo, de la música; un referente de humildad, entrega y amor por su tierra y por las personas que en ella viven».

Las obras, financiadas por la Comunidad, han mejorado la iluminación, accesibilidad, seguridad y jardinería en esta zona de la pedanía

El regidor añadió que «José fue maestro en el sentido más profundo y noble de la palabra. Enseñó música, sí, pero también vida. Sus alumnos, sus compañeros y sus vecinos aprendieron de él que la cultura no es algo que se impone, sino algo que se entrega, con paciencia, con entusiasmo y con generosidad».

