Un hombre cruza la avenida de la Industria, ayer, cerca de un semáforo con cabina para un radar. Javier Carrión / AGM

Instalan dos radares de velocidad en Molina de Segura para atajar los atropellos en tres avenidas

El Ayuntamiento usará desde principios de 2026 estos aparatos móviles en dos cabinas ubicadas en Industria, Gutiérrez Mellado y El Chorrico

José Alberto González

José Alberto González

Viernes, 21 de noviembre 2025, 00:12

Los conductores que circulen por las avenidas de la Industria, Gutiérrez Mellado y El Chorrico de Molina de Segura tendrán que llevar especial cuidado desde ... principios del próximo año a la hora de cumplir los límites de velocidad. Al cruzar estas vías principales de la ciudad, los usuarios de estas vías se encontrarán con pantallas informativas sobre los kilómetros por hora a los que transitan, registrados por medio de radares informativos; pero también podrán ser controlados por la Policía Local a través de radares con fines sancionadores.

