Incautan seis tortugas en un domicilio de Molina de Segura El propietario no pudo acreditar su procedencia por lo que ha resultado investigado como presunto autor de delito contra la flora y la fauna

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 09:15 Comenta Compartir

La Guardia Civil de la Región de Murcia, gracias a la colaboración ciudadana, localizó seis especímenes de tortuga en un domicilio de Molina de Segura, cuyo propietario no pudo acreditar su procedencia por lo que resultó investigado como presunto autor de delito contra la flora y la fauna.

La actuación se inició gracias a la colaboración ciudadana, cuando el Seprona de la Guardia Civil fue alertado de que un vecino de una conocida urbanización de Molina de Segura tenía un número indeterminado de tortugas en el jardín.

Las pesquisas practicadas permitieron localizar la vivienda donde se localizaron un total de total de seis animales de diferentes especies: tres hembras de tortuga mediterránea (Testudo Hermanni), un macho y una hembra de tortuga mora (Testudo Graeca) y un ejemplar hembra de tortuga rusa (Testudo Horsfieldii).

El propietario no pudo acreditar la procedencia de las mismas por lo que le fueron instruidas diligencias por la presunta autoría de delito contra la flora y la fauna.

En España y Europa, la tortuga mora tiene un grado de protección estricto, considerándose una especie en peligro de extinción a nivel nacional y vulnerable a nivel internacional. Está protegida por la Directiva de Hábitat de la Unión Europea y es ilegal su tenencia como mascota desde 2015.

A su vez, la tortuga mediterránea (Testudo Hermanni) tiene un alto grado de protección, estando clasificada como en peligro de extinción en el Catálogo Español de Especies Amenazadas y dentro de la Unión Europea (Directiva 92/43/CEE). Su protección también está respaldada internacionalmente por la CITES y la Convención de Berna, que prohíben la captura de ejemplares salvajes y regulan el comercio de los de cautividad.

La tortuga rusa (Testudo Horsfieldii), está clasificada en el Apéndice II de Cites, lo que significa que su comercio está regulado y sus ejemplares deben poseer la documentación legal correspondiente que acredite su origen en cautividad o importación legal. Aunque no está en las categorías de especies en peligro de extinción o vulnerables según el catálogo nacional español, su regulación garantiza el control sobre su comercio.

Los seis ejemplares han sido entregados en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle de Murcia.