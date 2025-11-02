Finaliza la remodelación del parque infantil en el Paseo de Oporto de Molina de Segura Los trabajos se han centrado en la instalación de toldos para crear zonas de sombra y en el cambio de pavimento

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, junto a concejales del equipo de Gobierno, visitó esta semana la finalización de las obras de remodelación del área infantil del parque ubicado en el Paseo de Oporto, en el barrio de La Molineta. Según informó el primer edil, «esta actuación se enmarca en la profunda mejora que estamos llevando a cabo en parques y jardines de nuestros barrios y pedanías, para que luzcan en las mejores condiciones».

El regidor molinense explicó que «las obras han contado con una inversión superior a los 66.000 euros y han consistido en la retirada de las estructuras metálicas existentes a modo de pérgolas, que tantos problemas generaban por su mal estado y no daban sombra, y se han sustituido por toldos para generar zonas de sombraje. Además, se han instalado un total de 165 metros cuadrados de lonas de colores sobre los pilares, una vez saneados y pintados». José Ángel Alfonso detalló que también se ha procedido «a la retirada y sustitución del pavimento y se ha repuesto por otro de mayor seguridad, compuesto por caucho y césped artificial». Se ha procedido a la retirada de los juegos, «que están muy deteriorados», y se han colocado un total de ocho juegos nuevos (dos muelles, un columpio doble con asiento para bebés, una palanca y un juego con dos torres, trepas y tobogán).

«Esta remodelación es muy importante, ya que además cuenta con la instalación en los juegos de píctogramas de utilización de accesibilidad cognitiva». La actuación en su conjunto forma parte del proyecto aprobado para remodelar áreas infantiles.

