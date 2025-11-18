Enrique Roca reactiva en Molina de Segura la construcción de un residencial paralizado hace 15 años El proyecto, en suspenso desde 2010 víctima del boom urbanístico, contempla levantar 22 dúplex de tres o cuatro habitaciones en la calle Marqués de Molina; la primera fase ya está finalizada

Alberto Gómez Martes, 18 de noviembre 2025, 20:42

Molina de Segura es la cuarta ciudad más poblada de la Región por detrás de Murcia, Cartagena y Lorca. El municipio molinense incrementa el número de habitantes año a año y no hay indicadores que reflejen que esta tendencia se vaya a truncar en un futuro inmediato. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la localidad cuenta con 77.493 ciudadanos censados (datos de 2024). En el último lustro Molina ha ganado 4.398 habitantes, alcanzando un crecimiento del 6%, ya que en 2020 vivían en la ciudad 73.095 personas.

Las previsiones de que la población continúe creciendo propicia que Molina requiera de vivienda nueva para acoger a los futuros habitantes. Por ello, los promotores inmobiliarios han visto en la ciudad una oportunidad para desarrollar proyectos de construcción que doten al municipio de más inmuebles.

Esta demanda de vivienda no es exclusiva de Molina, ni de la Región de Murcia, ya que es la tónica existente en el conjunto del país. De hecho, un informe elaborado por el Banco de España apuntó este mes de noviembre que el país necesita en la actualidad unas 700.000 viviendas adicionales para atender la demanda existente y la prevista en el futuro inmediato.

El exterior de las viviendas construidas, la terraza y el interior de los inmuebles. ERF International

Atrás queda la burbuja inmobiliaria que estalló en 2008 y derivó en una crisis económica y social después de que la construcción se descontrolara entre 1997 y 2007. En el caso de Molina de Segura, una prueba de que la construcción vuelve a latir se refleja en el proyecto que ha retomado la construcción de un residencial que quedó paralizado en 2010 víctima del boom urbanístico. Esta actuación contempla la construcción de 22 dúplex en la calle Marqués de Molina, en una parcela situada junto a la avenida del Chorrico, a la altura del Sprinter y el Mercadona que existen en la zona, próxima a la calle Jornaleros.

El promotor de la obra es ERF International, una firma radicada en Orihuela costa, cuyo máximo responsable es el abogado y empresario natural de Lorca Enrique Roca Fernández, quien da nombre en la actualidad al estadio donde juega sus partidos el Real Murcia gracias a un patrocinio que reporta ingresos al club grana. De la mano del estudio Quorum Arquitectura Integral, ha reactivado un residencial del que solo existía la estructura de los inmuebles proyectados hace quince años y que quedaron a medio construir.

Desde 295.000 euros

La actuación consta de cuatro fases. La primera ya está concluida y permitió poner a la venta 6 dúplex. Todos están ya comprometidos. A principios de 2026 comenzará la construcción de la segunda fase, que, según apuntan a LA VERDAD fuentes de ERF International, estará concluida en mayo y ofrecerá otras cinco viviendas que saldrán a la venta desde 295.000 euros más IVA. Las tres primeras reservas tendrán un descuento del 5%, es decir, de 14.750 euros, por lo que el precio quedará, en este caso, en 280.250 euros más IVA.

Las viviendas que conforman esta promoción son adosados con una superficie construida aproximada de 120 metros cuadrados. Todos los inmuebles cuentan con garaje privado e individual de 100 metros cuadrados con capacidad para albergar a dos vehículos. También tienen 3 o 4 habitaciones, 2 baños, un aseo, salón, cocina independiente, terrazas, solárium y patios de casi 100 metros cuadrados.

Conforme avance la venta de las cinco viviendas de la segunda fase, se activará la construcción de la tercera y cuarta fase, que levantarán otros 11 dúplex. Este residencial en Molina no es el único activo inmobiliario que ERF International tiene en la Región, ya que Enrique Roca también adquirió en 2019 el Edificio Plazarte, un centro de negocios próximo a Espinardo que cuenta con once plantas que abarcan una superficie de 7.000 metros cuadrados destinados a oficinas, así como 400 plazas de garaje.