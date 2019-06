Ecologistas en Acción denuncia la aparición de varios cadáveres de aves protegidas en las Lagunas de Campotéjar Una de las aves halladas muertas en las Lagunas de Campótejar. / Ecologistas en Acción Reclama la intervención urgente de la Consejería de Medio Ambiente y del Ayuntamiento de Molina de Segura para que se investiguen las causas LA VERDAD Murcia Miércoles, 26 junio 2019, 11:30

Ecologistas en Acción ha solicitado a la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, y al Ayuntamiento de Molina de Segura que investiguen con celeridad la causa de la «mortalidad y parálisis» detectadas en ejemplares de varias especies de aves silvestres en el humedal protegido de las Lagunas de Campotéjar.

La organización ha detectado la presencia de al menos 15 animales muertos o con parálisis, de los que 5 son individuos de Malvasía Cabeciblanca (Oxuyra leucocephala), y el resto de Porrón (Aythya sp.), Anade azulón (Anas plathyrhynchos) y Focha común (Fulica atra). Pero no descartan que haya más ejemplares afectados, y otras especies implicadas, puesto que hay zonas de difícil acceso, y solo se ha podido contar los ejemplares que se ven.

En un comunicado hecho público este miércoles, Ecologistas en Acción recuerda además que el humedal protegido de las Lagunas de Campotéjar alberga una colonia nidificante de Malvasía Cabeciblanca, por lo que es área crítica para la reproducción de la especie. Los ejemplares afectados suponen cerca del 20% de la población censada de esta especie amenazada.

Según ha podido saber Ecologistas en Acción, este problema empezó a detectarse a finales de la semana pasada, y aunque ya se han mandado muestras a laboratorio, todavía no hay activado ningún protocolo de seguimiento de la situación. Sin ir más lejos, no hay una orden específica de la Consejería sobre cómo actuar mientras llega el diagnóstico, como por ejemplo la retirada diaria de cadáveres o el aislamiento de los ejemplares con parálisis, mientras se averiguan las causas y se proponen soluciones. De hecho, la no retirada de ejemplares muertos puede provocar, según advierte esta organización, «un problema añadido de salubridad en las aguas de las lagunas, por proliferación de bacterias infecciosas, que acaben afectando a otras aves sanas».

Las sospechas en estos momentos, según fuentes veterinarias consultadas, están en la posible proliferación de una bacteria nociva en los lodos de las lagunas, lo que aconsejaría subir el nivel del agua para evitar el contacto de las aves con los lodos, o en la presencia de pesticidas en las aguas estancadas, lo que precisaría de la circulación de agua que renovara la de las lagunas arrastrando dichos componentes.

En cualquier caso, señala Ecologistas en Acción, «la situación debe controlarse lo antes posible, mediante un diagnóstico temprano, con análisis en laboratorio, un protocolo de retirada diaria de cadáveres desde hoy mismo, para evitar problemas de infección secundarios, y de cuarentena de ejemplares afectados, así como la aplicación de la solución más óptima según sea el origen de esta situación, en cuanto se conozca el resultado de los análisis».

La organización ecologista recuerda que las Lagunas de Campotéjar son espacio protegido con las figuras de ZEPA y zona RAMSAR, debido a la colonia reproductora de Cigüeñuela Común (Himantopus himantopus), junto a la presencia de Malvasía Cabeciblanca (Oxuyra leucocephala), Cerceta Pardilla (Marmaronetta angustirostris), Tarro Blanco (Tadorna tadorna) y Charrán Común (Sterna hirundo), entre otras. Además, se han incluido recientemente en el Inventario Nacional de Zonas Húmedas.

Por ello solicitan a las administraciones competentes que se actúe con urgencia, para evitar una posible mortalidad masiva de ejemplares de aves protegidas, que acuden en estas fechas al humedal.