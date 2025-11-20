Doce familias de Molina de Segura denuncian que llevan tres semanas sin agua por una disputa vecinal

Veinticuatro días. Ese es el tiempo que doce familias de Molina de Segura llevaban ya ayer sin agua potable en sus viviendas. Desde el 27 ... de octubre personas de todas las edades –entre ellas niños, mayores y una embarazada– padecen la falta de este suministro básico debido a un conflicto vecinal que ha acabado en los juzgados. Residentes de los bloques de pisos situados en los números 34 y 36 de la avenida de la Industria, al pie de la antigua carretera Nacional 301 y cerca del parque de La Compañía, acusan a la propietaria de los bajos comerciales de poner una llave de paso en un local para interrumpir el abastecimiento. Aseguran que actúa en represalia por unas filtraciones de agua que sufre en su inmueble y de las que responsabiliza al titular de la vivienda situada justo encima.

Ampliar Vista de los bloques de pisos y de los bajos, en la avenida de la Industria.

Así lo aseguró a LA VERDAD este miércoles Jesús Peñaranda, propietario de ese piso, en el número 34. «Esta mujer, que además es la presidenta de la comunidad de vecinos aunque no vive aquí, nos amenazó con cortarnos el agua, porque supuestamente le entraba el agua por su techo desde mi piso. Y al final lo hizo. Yo no veo ninguna avería en mi casa, aunque entiendo que puede haberla. Pero en vez de arreglar las cosas a través de la compañía de seguros, esta mujer puso una llave de paso en su bajo y nos ha dejado sin agua a la mitad de mi escalera y a toda la escalera del 36», relató Jesús, quien tiene 75 años y comparte la casa con otras dos personas de 62 y de 50.

«La situación es agobiante. Para beber y cocinar, compramos garrafas de agua de 8 litros. A veces las rellenamos en el parque. Y he tenido que ir a bañarme a casa de mi hijo. Así nos apañamos», relató Jesús. Y añadió: «Hablé con el teniente de alcalde, pero me dijo que es un problema privado. Solo nos queda que un juez tome medidas pronto». Tras veinte años residiendo «sin problemas de convivencia» –en unos bloques con españoles e inmigrantes, y con «propietarios, alquilados y okupas»–, recurrió a un abogado. Junto a otros afectados, puso el caso en manos Isidro Cantero (de Sinergia Abogados), quien envió el martes un burofax a la dueña del local. Jesús también la denunció ante la Policía Nacional, por unos supuestos «empujones en el pecho» mientras discutían.

Un juzgado y el Ayuntamiento

En el burofax, los vecinos advierten de la posible comisión de los delitos de coacciones y administración desleal e instan a la mujer a «que proceda a la inmediata reapertura de la llave de paso colocada, facilitando el acceso del agua a las viviendas afectadas, así como a la reposición al estado anterior de la conducción de agua, eliminando definitivamente la llave». También le exigen que convoque una Junta Extraordinaria de Propietarios en 5 días.

El propietario de otras viviendas llevó el caso a los tribunales a través del abogado Enrique Soriano y el Juzgado de Instrucción 6 de Molina de Segura ha abierto diligencias. Este diario contactó por teléfono con la denunciada, quien declinó hacer declaraciones.

«El asunto está judicializado y, al ser de ámbito civil, es privado y el Ayuntamiento no tiene competencias», indicaron fuentes municipales. Y aseguraron que técnicos de Sercomosa, empresa de servicios urbanos, constataron ayer que los edificios tienen suministro de agua y que el corte es un problema interno. Aun así, el Consistorio «se ofrece a mediar entre las partes, si así lo reclaman». Por la mañana, la concejal de Bienestar Social, Rocío Cózar, contactó con afectados y dijo que intentaba hacerlo con la presidenta.