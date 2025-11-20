La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Jesús Peñaranda, con una garrafa de agua, ayer en su piso. Javier Carrión / AGM

Doce familias de Molina de Segura denuncian que llevan tres semanas sin agua por una disputa vecinal

Residentes de dos bloques acusan a la dueña de un local de poner una llave de paso para interrumpir el suministro en represalia por unas goteras

José Alberto González

José Alberto González

Jueves, 20 de noviembre 2025, 01:48

Comenta

Veinticuatro días. Ese es el tiempo que doce familias de Molina de Segura llevaban ya ayer sin agua potable en sus viviendas. Desde el 27 ... de octubre personas de todas las edades –entre ellas niños, mayores y una embarazada– padecen la falta de este suministro básico debido a un conflicto vecinal que ha acabado en los juzgados. Residentes de los bloques de pisos situados en los números 34 y 36 de la avenida de la Industria, al pie de la antigua carretera Nacional 301 y cerca del parque de La Compañía, acusan a la propietaria de los bajos comerciales de poner una llave de paso en un local para interrumpir el abastecimiento. Aseguran que actúa en represalia por unas filtraciones de agua que sufre en su inmueble y de las que responsabiliza al titular de la vivienda situada justo encima.

