Dos agentes llevan a la detenida a dependencias policiales.
Dos agentes llevan a la detenida a dependencias policiales. P. N.

Detienen en Molina a una fugitiva chilena que pertenecía a una peligrosa banda criminal

La mujer logró eludir una operación que se saldó con el arresto de 52 integrantes del Tren de Aragua

LA VERDAD

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:27

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Molina de Segura a una fugitiva reclamada por Chile por su pertenencia a la peligrosa banda criminal conocida como Tren de Aragua.

La investigación comenzó el pasado mes de julio tras la solicitud de colaboración de las autoridades chilenas sobre la posible presencia en España de la reclamada, quien habría abandonado Chile tras una operación contra miembros de la organización realizada por la PDI chilena en el pasado mes julio, donde se consiguió detener a 52 miembros de la organización. Tras varias gestiones, los agentes lograron su ubicación en Molina de Segura siendo arrestada el pasado viernes cuando salía de una vivienda.

Según la Notificación Roja emitida por las autoridades chilenas, la fugitiva se encargaba del lavado de activos provenientes de estafas y extorsiones. Para ello facilitaba cuentas y tarjetas bancarias donde recibía el dinero ilícito que, posteriormente, transfería a una de las empresas de fachada de la organización. Estas transferencias de dinero ascienden a unos 138 millones de dólares.

