Detienen a un camionero en Molina por conducir erráticamente, drogado y agredir a tres guardias civiles Tras dar positivo en el test de estupefacientes se negó a someterse a la prueba de alcoholemia y se resistió a los agentes

Un camionero fue detenido por la Guardia Civil en la A-30, a su paso por el término municipal de Molina de Segura, como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial y un delito de atentado a agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones. El vehículo articulado de gran tonelaje quedó intervenido y depositado como objeto utilizado para la comisión de ilícitos penales a disposición de la autoridad judicial.

Las actuaciones se iniciaron cuando la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y la Sala de Coordinación de Emergencias 112 recibieron numerosas llamadas comunicando que un vehículo articulado compuesto por cabeza tractora de matrícula extranjera y un semirremolque con matrícula nacional circulaba de forma errática por la autovía A-33, que une Blanca con Fuente La Higuera (Valencia), sentido Murcia. Algunos de los conductores informaron de que llegó a colisionar en varias ocasiones con la barrera de protección de la carretera y poniendo en manifiesto peligro a todos los usuarios, por lo que se coordinó un dispositivo con las patrullas cercanas disponibles con la finalidad de localizar al conductor temerario y proceder a su detención.

El dispositivo dio sus frutos poco después, cuando una patrulla del Sector de Tráfico de la Benemérita localizó al vehículo articulado en la autovía A-30 (Albacete-Cartagena), a la altura del término municipal de Molina de Segura, donde fue apartado de la circulación. Uno de los especialistas de la Agrupación de Tráfico de la Benemérita se dirigió al camión para identificar a su conductor y este le agredió repentinamente, sin mediar palabra, una situación que precisó de la intervención de más guardias civiles para detener al conductor, que presentaba un evidente estado de embriaguez, agitación y elevada agresividad, lo que obligó a que tuviese que ser trasladado por cuatro efectivos hasta las dependencias oficiales al finalizar su actuación.

En el interior de la cabeza tractora los agentes actuantes localizaron numerosos recipientes de cerveza vacíos y un billete enrollado de forma habitual para el consumo de cocaína. A continuación, los guardias civiles le practicaron al camionero las pruebas de detección de sustancias estupefacientes, que confirmaron su consumo. El conductor se negó a realizar la prueba de detección de bebidas alcohólicas, si bien la sintomatología dejaba fuera de toda duda que estaba bajo la influencia de las mismas.

La Guardia Civil detuvo al camionero como presunto autor de tres delitos contra la seguridad vial. Uno por de conducir de forma manifiestamente temeraria, recogido en el artículo 380 del Código Penal, que conlleva una pena de prisión de seis meses a dos años y de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años. Otro por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas y drogas tóxicas, estupefacientes o psicotrópicas, recogido en el artículo 379.2 del Código Penal, que lleva aparejada las penas de prisión de 3 a 6 meses o multa de 6 a 12 meses, además privación de conducir por tiempo superior a un año y hasta cuatro años.

El tercer delito contra la seguridad vial se le atribuye por negarse a someterse a las pruebas legalmente establecidas para la comprobación de las tasas de alcoholemia y drogas, recogido en el artículo 383 del Código Penal, que conlleva penas de prisión de 6 meses a un año y retirada del carné de uno a cuatro años.

Además, el camionero fue detenido también por delito de atentado contra los agentes de la autoridad en el ejercicio de sus funciones, artículo 550 del Código Penal, que se castiga con prisión de 1 a cuatro años y multa de 3 a 6 meses.