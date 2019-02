Cuatro de los siete partidos que irán a las urnas en Molina de Segura ya tienen a sus cabezas de lista

Cs, Vox y Somos Región decidirán en marzo

La situación de Ciudadanos en Molina es bastante peculiar en esta legislatura. De los cinco concejales conseguidos hace cuatro años merced a los 5.840 votos obtenidos en las urnas, pasó a no tener ninguno a raíz de la expulsión de los cinco por votar a Esther Clavero en la investidura que tuvo lugar en marzo de 2016. Mientras tres de ellos han permanecido en la oposición, otros dos pasaron a formar parte del gobierno de coalición.

Por tanto, el cabeza de lista será un rostro nuevo y está por decidir. «En un par semanas podría decidirse», señala Pedro Rodríguez, coordinador de la formación naranja. Rodríguez no será el candidato porque las normas de Cs indican que no pueden presentarse los coordinadores de directivas en municipios con más de 50.000 habitantes. La junta local tiene su propuesta, que Rodríguez prefiere no desvelar, pero será la dirección regional la que tome la última decisión a lo largo de marzo. Con respecto a las fuerzas que no tienen representación municipal, Vox volverá a concurrir a los comicios. Su coordinador local, Antonio Martínez, explica que hace poco más de un año eran seis afiliados y ahora son casi un centenar. Por tanto, la formación confía en superar ampliamente los 521 sufragios que consiguieron hace cuatro años. Designará a su cabeza en cartel en marzo.

Somos Región se estrenará en Molina de Segura, pero tampoco tiene decidido quién será su candidato. El actual coordinador, Mariano Martínez, afirma que él quiere ser uno más, «por lo que no lo descarto, pero tampoco estoy en condiciones de que vaya a serlo». Explica que, al sumarse recientemente más afiliados, quieren darles la oportunidad de elegir y de ahí que, previsiblemente, agotarán todos los plazos. Es decir, la elección podría demorarse hasta finales del próximo mes de marzo.

En la convención local se elegirá a un cabeza de lista que luego tendrá que ser refrendado por la comisión regional, indican desde la formación política.