La comisaría de la Policía Nacional en Molina de Segura. Policía

Cuatro detenidos en un narco piso ubicado en el centro de Molina de Segura

Los agentes intervinieron cocaína de gran dureza en el registro de la vivienda donde tuvieron lugar las detenciones

LA VERDAD

Martes, 2 de diciembre 2025, 10:39

La Policía Nacional ha detenido a cuatro hombres a los que se les imputan delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, al ser considerados los responsables de un activo punto de venta situado en una vivienda ubicada en el centro de Molina de Segura y del inmueble colindante donde los agentes hallaron una plantación de marihuana tipo indoor.

Una investigación iniciada el pasado mes de septiembre por la Policía Nacional, condujo a los agentes hasta una vivienda que estaba siendo utilizada como punto de venta de sustancias estupefacientes.

Este activo «narco piso» era frecuentado las 24 horas del día por personas que accedían al inmueble, para luego abandonarlo a los pocos minutos u optaban por quedarse a consumir la sustancia estupefaciente adquirida en su interior. Además disponía de un sofisticado sistema de video vigilancia para controlar e identificar quien pretendía acceder al mismo.

Tras la pertinente autorización judicial, los agentes realizaron un registro de esta céntrica vivienda que permitió detener a cuatro varones en su interior que estaban considerados los responsables de administrar y desarrollar esta ilícita actividad.

Durante el registro también fueron intervenidos casi 12 gramos de cocaína de gran pureza y se halló en un inmueble pegado a la vivienda investigada, una plantación compuesta por 400 plantas de marihuana en su fase final de floración.

Los cuatro varones detenidos, tras ser imputados como responsables de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Molina de Segura para la adopción de las medidas cautelares oportunas.

