Una colección gigante de Playmobil llega gratis a la Región de Murcia: más de 8.000 piezas La muestra, que cuenta con figuras descatalogadas, se puede visitar de lunes a domingo

María Ramírez Sábado, 22 de noviembre 2025, 10:44 Comenta Compartir

Los amantes de los Playmobil tienen una cita ineludible en Molina de Segura, donde ha aterrizado una de las mayores colecciones privadas del mundo. Más de 8.000 piezas dan vida a esta muestra, que celebra su segunda edición con un incremento de 2.000 figuras con respecto al año anterior. La exhibición cuenta con numerosos ejemplares descatalogados y que han sido rescatados en subastas realizadas en Alemania, Francia y Reino Unido, entre otros países. Todos los elementos de esta exposición son originales del juego y se presentan sin ninguna modificación.

Las escenas en miniatura se distribuyen en 74 metros cuadrados con una narrativa que atraviesa distintos mundos y épocas. Para comprender mejor la muestra, los propios coleccionistas han elaborado e instalado paneles con explicaciones históricas. Además, el recorrido incorpora un photocall y figuras de gran tamaño que invitan a hacerse fotos y llevarse un recuerdo de la visita. Como complemento, han añadido el 'juego del infiltrado', en el que el visitante debe buscar, dentro de cada diorama, una figura que no encaja con la época que está representada.

Territorio Playmobil podrá visitarse todos los días hasta el próximo 9 de enero de 2026 en la Sala Municipal de Exposiciones El Jardín. El horario es de lunes a domingo, de 10.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.00 horas. La buena noticia es que el acceso a la sala es totalmente gratuito y no requiere reserva.

Un recorrido con seis escenas

El viaje incluye un total de seis paradas. La travesía inicia en un Parque Jurásico, donde el visitante puede conocer de cerca a los dinosaurios. A continuación, puede viajar a la era de los vikingos, con sus drakkar y sus barcos largos. Más adelante, el recorrido se traslada al Londres de principios del siglo XX, caracterizada por su bulliciosa vida social y sus mercados.

Desde allí, el público puede dar un salto a un pueblo de los Alpes bávaros en Alemania, que cuenta con escenas que recrean su estación de esquí y sus características casas de techo a dos aguas. Acto seguido, la experiencia se adentra en el Imperio Azteca con unas figuras que ambientan un día de mercado y el proceso de molienda del maíz. El trayecto culmina en un mundo mágico de fantasía, habitado por enanos, elfos y criaturas fantásticas. Se trata de una buena propuesta tanto para los fanáticos de Playmobil como para quienes quieran dejarse sorprender por estos mundos en miniatura.