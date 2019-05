Clavero cuestiona si lo que quiere el PP con su pacto es «que no hablemos de su corrupción»

La alcaldesa de Molina y candidata del PSOE a la reelección, Esther Clavero, asegura que su partido «no necesita firmar ningún pacto para hacer una campaña limpia».

La primera edil se refiere con esta afirmación al ofrecimiento de su homólogo popular, José Ángel Alfonso, a firmar un pacto que promueva el respeto entre los candidatos durante la campaña que comenzará el próximo 10 de mayo, tal y como publicó el sábado 'La Verdad'.

«Nuestra actuación en campaña está siendo desde el principio respetuosa», indica la candidata socialista. «No sé si lo que quieren es que no hablemos de la corrupción del Partido Popular durante los más de veinte años que ha estado gobernando Molina», añade. Asimismo, la secretaria de los socialistas molinenses se pregunta si quizá «lo que el candidato del PP está buscando es un minuto de gloria en los medios de comunicación», apostilla. Y advierte de que si un partido político quiere consensuar un documento entre las distintas fuerzas que concurren a las elecciones, «lo primero que tiene que hacer es sentarse a hablar con ellas y no dar una rueda de prensa para, unos minutos después, llamar al resto de candidatos y ofrecer un documento que no ha sido acordado». Clavero considera que cualquier formación política que se presenta a estas elecciones «lo hace con la intención de respetar al adversario, de dedicarse a explicar el trabajo realizado y de ofrecer sus propuestas», concluye.