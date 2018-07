Caos circulatorio en Molina por la caída de un cable del tendido eléctrico en la antigua N-301 Imagen de las dificultades en el tráfico por el desprendimiento del cable. / J.L. Vivas Operarios municipales estaban maniobrando, cuando un cable de media tensión se ha descolgado y ha golpeado a varios vehículos JUAN LUIS VIVAS Jueves, 19 julio 2018, 15:52

Un camión grúa ha derribado parte del tendido eléctrico y de telefonía de Molina de Segura cuando circulaba con la pluma levantada a la altura del kilómetro 384 de la N-301A, en una zona industrial existente a la entrada a la población desde la capital murciana (a la altura de la fábrica Don Piel).

El suceso, que ha causado una importante retención de tráfico en ambos sentidos, se ha producido poco después de las 12 horas, cuando la grúa se ha llevado a su paso parte del cableado existente junto a la calzada y, como consecuencia, han caído varios postes eléctricos y una farola.

Según han informado testigos presenciales, no se han producido daños personales porque no circulaba ningún turismo en el momento del accidente ni había peatones en las aceras. No obstante, el cable ha golpeado a varios camiones y turismos que transitaban en dirección Madrid.

En el lugar de los hechos se encuentran dotaciones de Policía y del parque de bomberos, que trabajan en la retirada del material eléctrico que ha quedado esparcido sobre la carretera.