Las ayudas para familias de acogida ascienden a 2,8 millones de euros

Marga Bernabé y Claudio García no pueden disimular sus caras de orgullo máximo cuando hablas de sus hijos. «Hemos tenido tres biológicos y nueve de ... acogida», detallaba este martes este matrimonio cartagenero en un encuentro celebrado en el parque de ocio Los Juncos, ubicado en Molina de Segura, en el que se dieron cita unas cuarenta familias que forman parte de los 320 hogares de la Región de Murcia que han abierto sus puertas –y su corazón– a 640 menores de los 1.296 tutelados actualmente por la Comunidad Autónoma.

«Somos una familia extranumerosa», explicaba Marga sobre su faceta de 'madre canguro', que descubrió hace ya una década y que, según asegura, no pretende abandonar. «Son críos que vienen con carencias, pero enseguida se adaptan a las rutinas y adquieren una normalidad que no tenían; realmente no nos supone ningún esfuerzo».

«Niños que tratan como suyos»

Un gesto de generosidad que la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, puso en valor, acompañada del alcalde molinense, José Ángel Alfonso, tras la jornada organizada por Acofamt, el Servicio de Acogimiento Familiar Temporal y/o de Urgencia de Menores Tutelados por la Comunidad Autónoma. «Lo que hacen es importantísimo, ya que dedican su tiempo y su vida a niños que no son suyos, pero a los tratan como tal».

En este sentido, Ruiz destacó que, «desde el Gobierno regional, estamos priorizando la atención de los niños del sistema de protección en hogares y en entornos con familias. Y, como esto es lo que más nos preocupa y nos ocupa, hemos incrementado la financiación que destinamos a este fin en 740.000 euros, hasta llegar a los 2,8 millones de euros precisamente para la modalidad de familias de acogida».

«Efecto solidario»

A lo que la titular de Política Social añadió que «nos vamos a esforzar para que en 2030 no haya niños menores de diez años en centros y estén todos en familias de acogida. Un objetivo que requiere de «muchos de estos encuentros para que, entre ellos, se vayan conociendo y contagiando de este efecto solidario, ya que no puede haber gesto más generoso que tener a un niño de acogida». Asimismo, Conchita Ruiz aprovechó para hacer un llamamiento a la población: «Cada vez son más las familias que se animan, pero se necesitan más porque en estos momentos sesenta niños de hasta diez años están esperando un hogar de acogida».

«Nos tiene enamorados»

En su último gesto de amor por menores tutelados, Marga y Claudio acogieron a Luna (nombre ficticio para proteger su identidad), una adolescente de 17 años que llegó hace ocho meses al hogar de los García Bernabé embarazada de un pequeño que ha robado el corazón de esta familia cartagenera. «Ahora también soy abuela de acogida; nos tiene a todos enamorados», apuntaba Marga con su nieto postizo en brazos y una sonrisa de oreja a oreja.

«Nosotros decimos que pulimos diamantes en bruto», resaltaba la madre de esta familia que tiene muy asumido que llegará el momento de la despedida, ya que cada vez que dicen adiós a un menor de acogida se reafirman en su importante misión temporal hasta la llegada de un hogar definitivo. A lo que se refieren como «objetivo conseguido».