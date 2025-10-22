La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una pareja da un biberón a uno de los 640 menores tutelados por la Comunidad que viven actualmente con una familia de acogida. Vicente Vicéns/ AGM

Las ayudas para familias de acogida ascienden a 2,8 millones de euros

La Comunidad aumenta los fondos destinados a los 320 hogares que dan refugio a 640 menores tutelados: «Lo que hacen es importantísimo»

Rebeca Martínez Herrera

Rebeca Martínez Herrera

Miércoles, 22 de octubre 2025, 01:32

Comenta

Marga Bernabé y Claudio García no pueden disimular sus caras de orgullo máximo cuando hablas de sus hijos. «Hemos tenido tres biológicos y nueve de ... acogida», detallaba este martes este matrimonio cartagenero en un encuentro celebrado en el parque de ocio Los Juncos, ubicado en Molina de Segura, en el que se dieron cita unas cuarenta familias que forman parte de los 320 hogares de la Región de Murcia que han abierto sus puertas –y su corazón– a 640 menores de los 1.296 tutelados actualmente por la Comunidad Autónoma.

