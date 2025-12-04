La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Francisco Hernández y José Ángel Alfonso visitan La Alcayna al inicio de los trabajos en una imagen de archivo. Ayto.

Amplían la red de fibra óptica a 37 calles de urbanizacion La Alcayna de Molina de Segura y la llevarán a otras 18

LA VERDAD

Molina

Jueves, 4 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

Las obras de canalización de servicios municipales en la urbanización de La Alcayna han terminado ya en 37 de las 55 calles previstas, lo que permite que las empresas operadoras de telecomunicaciones puedan solicitar licencia para suministrar fibra óptica (para internet, televisión y otros usos) a 300 viviendas. Así lo destacaron fuentes del Ayuntamiento de Molina de Segura, cuyo alcalde, José Ángel Alfonso, visitó esta semana los trabajos. Lo hizo acompañado del concejal de Promoción Económica, Fran Hernández.

«Se prevé que las obras en su totalidad estén acabadas en febrero de 2026», indicó el primer edil. Y destacó el avance que este proyecto supondrá para la mejora del acceso a las telecomunicaciones avanzadas por parte de los vecinos de esta zona del término municipal. En la visita hubo representantes de vecinales y de la entidad urbanística de La Alcayna.

Autobuses y avances en obras

Asimismo, el Ayuntamiento informó de que el regidor presidió el lunes la reunión ordinaria de la Junta de Gobierno Local, que aprobó la adjudicación del servicio de transporte por autobús para los programas 'Molina deporte adaptado' y 'Deporte escolar' para el año 2026. El Ejecutivo, del PP, también dio el visto bueno a una subvención de 70.000 euros para la lucha contra la pobreza energética en las viviendas. Asimismo, autorizó «diversas certificaciones de obras sobre la adecuación, recuperación y dotación de drenajes sostenibles para el control de escorrentías del Parque Esquiladores; la reparación de daños por lluvias en camino de los Bernales de la Huerta de Arriba; y el arreglo de los daños causados por la dana de junio de 2024 en el talud del camino de la Huerta de Abajo en la Soto de Los Álamos».

Te puede interesar

