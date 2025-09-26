El alcalde de Molina y el presidente del TSJ abordan la necesidad de construir la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región de Murcia, el molinense Manuel Luna, mantuvieron ayer un encuentro en la ciudad donde abordaron las necesidades de mejora del servicio público de Justicia.

Destacó «la exigencia al Ministerio de Justicia de agilizar los trámites para la creación de la nueva Ciudad de la Justicia, un proyecto clave para modernizar las infraestructuras judiciales y mejorar el servicio a los vecinos», informó el alcalde. Y manifestó que «es un orgullo para Molina de Segura que el TSJ cuente con un presidente molinense, con una brillante trayectoria profesional y personal. Compartimos con él la necesidad de que el Ministerio cumpla sus compromisos y dote a nuestra ciudad de unas instalaciones judiciales modernas y adecuadas a las necesidades actuales».