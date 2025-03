Molina vive su protesta más multitudinaria contra la planta de biogás: «Iremos a Bruselas si hace falta»

Centenares de vecinos de Molina de Segura han redoblado con una multitudinaria manifestación este sábado la presión sobre el alcalde de la localidad, José Ángel ... Alfonso, para que paralice las obras de la planta de biogás que la empresa Heygaz Spain está llevando a cabo en el polígono industrial de La Polvorista. La Plataforma Stop Biogás Molina de Segura ha congregado en una marcha por las calles de la localidad a unas 1.500 personas, según los propios organizadores, para frenar una instalación «con riesgos potenciales para el entorno y la salud de las personas». Desde la plaza de la Ermita y hasta el Ayuntamiento, la hilera de manifestantes ha ido creciendo conforme recorrían el centro de la ciudad al ritmo de una cacerolada, apoyados por comerciantes y otros vecinos desde los balcones.

La organización estima que la protesta de este sábado ha sido hasta la fecha la que más gente a reunido, en un día en el que también se celebró otra manifestación en San Javier contra la planta de biometano prevista en la pedanía de El Mirador. Cristina Guerrero, una de las portavoces de la plataforma, ha acusado al regidor molinense de «querer quitarse de en medio los últimos cuatro meses» en la gestión de este conflicto vecinal, «pasándole la pelota a la Dirección General de Medio Ambiente». Este departamento de la Consejería de Medio Ambiente concluyó hace unos días que la planta no tendría una «alta incidencia ambiental», siempre y cuando cumpla con todos los requisitos técnicos incluidos en los trámites administrativos que ha ido superando.

«El propio estudio de impacto ambiental del proyecto reconoce la emisión difusa anual de 29 toneladas al año de metano. Sabemos que cada industria tiene sus riesgos, pero los de las plantas de biogás son tan elevados que hacen que haya que situarlas lejos de las personas por simple seguridad», subrayó Guerrero durante la lectura de un manifiesto en el parque de la Compañía. La propia portavoz confirmó a este periódico que, de continuar las obras y si se pusiera en marcha la instalación, la plataforma elevaría su denuncia a las instituciones europeas: «Iremos a Bruselas si hace falta». En paralelo, el equipo jurídico que les asesora prepara una ofensiva en los tribunales por presuntas irregularidades en los trámites realizados por la empresa y el Consistorio, los cuales consideran que han ido «muy rápidos» y sin consultar a los molinenses, empresarios ni a la Dirección General de Salud Pública.

Para los vecinos, la intención del alcalde de modificar el Plan General de Ordenación Urbana para alejar de los núcleos poblaciones estas plantas, así como excluir el uso de purines o cadáveres de animales en el proceso de digestión para elaborar biometano, es un «reconocimiento de que la planta no puede construir» en La Polvorista. «No hay forma de generar biogás sin generar riesgos, ni con los mejores yogures gourmet», enfatizó Guerrero ante los vecinos, en alusión a la promesa de Heygaz Spain de utilizar solo yogures caducados y azucares, como les pidió el alcalde al vincular este requisito a la licencia de actividad de la empresa. «Quieren vendernos un proceso más dulce y menos peligroso, pero no somos hipócritas. Sabemos que esto no es verdad», sentenció.

Ninguna de estas promesas ha convencido a los manifestantes, que pretenden reforzar la estructura de la plataforma y del movimiento social nacido contra la planta para continuar con más protestas y asambleas presenciales. Concepción Andrés, vecina de Molina e integrante de la plataforma, confirmó a LA VERDAD que llevan recogidas más de 6.000 firmas contra el proyecto, que califica de «atentado» y asegura que «hay gente en las proximidades de la planta y con problemas respiratorios que plantea mudarse». Teme la caída del valor de las viviendas en el entorno de la instalación.

La movilización vecinal vuelve al Pleno este lunes

El presidente de la asociación de empresarios de La Polvorista, Juan Alcaide, recordó en el manifiesto el impacto económico que puede tener en la zona esta actividad para generar gas renovable. «Es una instalación que, según la propia documentación de la que disponemos, técnica y oficial, recibirá más de 36.000 toneladas anuales de residuos. Generará metano, un gas inflamable. Provocará un trasiego diario de decenas de camiones pesados cargados de residuos pestilentes», detalló a los congregados.

Este lunes, varios vecinos harán acto de presencia en el Pleno del Ayuntamiento de Molina para continuar con sus reivindicaciones. A la manifestación también asistieron responsables políticos como la portavoz y vicesecretaria general del PSOE regional, Carmina Fernández, y la diputada socialista María Dolores Martínez, así como el también diputado de la Asamblea Regional por Podemos, Víctor Egío.

Francisco de Asís Maza, CEO de Heygaz, aseguró en un comunicado el pasado viernes que la planta de Molina de Segura generará «gas renovable a partir de residuos agroalimentarios» procedente de «productos caducados de la industria» cercana y de las golosinas. «Heygaz cuenta con la tecnología más avanzada que garantiza un entorno seguro y limpio. Las instalaciones disponen de sistemas de control y eliminación de olores y emisiones. El transporte y procesamiento de los residuos orgánicos se realiza en contenedores herméticos. No tratamos cadáveres de animales, ni purines ni lodos de depuradoras».