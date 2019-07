«Cuando la moda, la música y la buena comida se juntan, son un acierto total» Javier Mármol. / Guillermo Carrión / AGM Javier Mármol, diseñador de moda ANTONIO GREGORIO Sábado, 27 julio 2019, 10:35

Con tres años de experiencia en el sector, Javier Mármol ya es un conocido entre los diseñadores de moda. Sus creaciones se presentaron en los últimos años en la Semana de la Moda de Sevilla y en numerosos eventos exclusivos de la Región. Recientemente la firma cartagenera Pequeña Moma informó de que va a contar con la colaboración de Mármol para diseñar una colección cápsula que se pondrá a la venta el día 1 de agosto. Ahora se encuentra inmerso en la realización de la segunda parada de 'Noches de verano'.

-¿De qué trata el evento 'Noches de verano'?

-Trata de moda, gastronomía y música; es una iniciativa solidaria que completa la oferta cultural de la Región con un total de tres eventos en tres ubicaciones emblemáticas. La segunda parada será el próximo jueves 1 de agosto en el Restaurante Maloca, en La Manga del Mar Menor, junto al Parador, donde se llevará a cabo un desfile a la orilla del mar con la nueva colección, 'Ah Mar!'. Contaremos con 'showcooking' y una rifa a favor de Infancia sin Fronteras. Todo amenizado por los artistas murcianos Antonio Micol y David Andreu.

-¿Cómo se combina moda, gastronomía y música, es la fusión perfecta?

-Ellas son muy buenas 'amigas' y se combinan desde tiempos inmemorables. Se ha demostrado que la moda, la música y la buena comida, cuando se juntan, son un acierto total.

-Consta de tres paradas, esta es la segunda... ¿dónde será la tercera?

-La tercera parada será el jueves 26 de septiembre en La Casa del Cabildo o Casa del Sacristán, junto al santuario de la Fuensanta, en la pedanía de Algezares. En sus exteriores se llevará a cabo una cena desfile donde se presentará la sexta colección.

-¿Qué le llevó a dedicarse al mundo de la moda?

-Me dediqué a la cosmética profesional durante algunos años, pero en paralelo siempre hacía cosas textiles. Hacía trabajos de costura por encargo o para alguna amiga, hasta el punto que llegó un momento que hacía muchos encargos. La sensación de sentir la satisfacción porque alguien lleve y valore el trabajo hecho por mí era un orgullo. Sentía que este mundo me realizaba.

-¿Cómo se inspira para crear sus colecciones?

-La inspiración la encuentro en disciplinas que me llenan muchísimo como son la música, el arte, la arquitectura. También suelo apelar a las diferentes ciudades donde suelo viajar, al mundo de la artesanía, los bordados y las pinturas. En 'Ah Mar' me he inspirado muchísimo en el Mar Menor y en la fascinante gama cromática de colores de su puesta de sol. Todo hilvanado nos ofrecerá un resultado que espero os sorprenda. Asimismo, jamás olvido a las mujeres de mi vida, a aquellas que me cruzo por la calle, o a actrices, cantantes y diseñadoras.

-¿El traje viste a la persona o la persona viste al traje?

-La ropa puede aportar grandes dosis de confianza en uno mismo pero la persona puede hacer de una prenda algo maravilloso. Tenemos que dejarlo en empate.

-¿Con qué material suele trabajar mejor o le gusta trabajar más?

-El lino me encanta, es quizá el primer textil en la historia de la humanidad. Sus inigualables características que lo hacen perfecto para confeccionar prendas para el verano.

-¿Qué cualidades debe aunar una prenda para vestir en verano?

-Lucir fresca y sofisticada es esencial sin olvidar tendencia, diseño y funcionalidad. Lo que busco son diferentes 'looks' dentro de una misma sintonía.

-¿Qué define el estilo de Javier Mármol?

-El minimalismo definiría nuestro estilo. Líneas livianas, relajadas y con caídas especiales. La sencillez es la clave de la verdadera elegancia.