«Es un mito pensar que se trata de un acto de libertad»

Hace tres años y medio, el mundo se paró para Antonio Cervantes. Ese día, un domingo por la tarde, su hijo se quitó la vida. Tenía 22 años y se encontraba en Suecia con una beca erasmus, terminando Magisterio de Inglés. «Era una persona especial, quizá demasiado sensible; le dolían cosas que a los demás no nos preocupan. Pero no era alguien triste: tenía sus novias y muchos amigos, era ingenioso y divertido», recuerda su padre. «Mi mujer y yo teníamos mucha confianza en él, siempre creímos que si necesitaba ayuda nos la pediría, pero esa tarde no lo hizo».

¿Por qué? Nadie lo sabe. Se fue dejando todas las preguntas y ninguna respuesta. «Algunos dicen que el suicidio es una libre elección de la persona, pero esto es un falso mito. Quien se suicida es porque no ve otra salida al dolor psicológico. Nunca es una decisión libre, y solo comprendiendo y mitigando este sufrimiento podremos evitar suicidios», advierte Antonio. Tras la muerte de su hijo, en su vida solo había dolor, pero decidió que su otra hija no se merecía unos padres destrozados, así que siguió adelante y se puso en contacto con la asociación Amanecer. Allí encontró apoyo, y ahora es él quien ayuda a otras familias.

Quienes intentan acabar con su vida suelen pensar que, con su marcha, también deja de sufrir la familia y el entorno. Nada más lejos de la realidad: «No se os ocurra pensarlo. Nos quedamos tristes, con muchas preguntas sin respuesta y sintiéndonos culpables toda nuestra vida».