El Miteco presenta la convocatoria de ayudas por 11,5 millones de euros para contribuir a la transición ecológica en el Mar Menor Esta línea está dirigida al sector ganadero de la cuenca vertiente a la laguna salada con el fin de exponer soluciones naturales en la gestión ambiental de los purines

La Oficina Técnica del Mar Menor, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), además de la Fundación Biodiversidad, dependiente del mismo ministerio, celebraron una jornada informativa sobre la convocatoria de ayudas a la mejora ambiental en las explotaciones ganaderas intensivas en la cuenca vertiente del Mar Menor y el apoyo a la cabaña extensiva en el Campo de Cartagena.

A esta jornada, contemplada dentro de las medidas del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor en su Línea 6, de apoyo a la transición ecológica y mejora ambiental de sectores productivos para mitigar el impacto de su actividad sobre la laguna, asistieron cerca de 50 participantes que se dieron cita en la sede de la UNED en Cartagena.

En ella, los representantes e integrantes del sector ganadero de la cuenca vertiente pudieron conocer los detalles de la convocatoria de ayudas, dotada con 11,5 millones de euros para financiar propuestas a presentar hasta el próximo 13 de enero de 2026, y entrar en contacto con responsables de experiencias exitosas de mejoras ambientales ya aplicadas en otros ámbitos territoriales.

En concreto, según la Comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas del MITECO, Francisca Baraza, «el sector ganadero podrá considerar qué proyectos implementar sobre sus explotaciones y de qué manera, con el apoyo de estas ayudas y de nuestro acompañamiento, implementar medidas ambientales que mejoren el impacto de su actividad sobre el territorio, ayuden a la recuperación del ecosistema del Mar Menor y a su vez incrementen el valor añadido de su producción».

Ese «acompañamiento del Gobierno de España a los sectores productivos de la cuenca vertiente al Mar Menor», añadió Baraza, muestra «el firme compromiso del Estado con la Región de Murcia, con el Marco para Recuperar el Mar Menor, y con la realidad productiva y económica de la zona», ya que, a estas ayudas a la ganadería, concluyó que, «hay que sumar los 14,4 millones de euros que se destinan al sector agrícola».

Por su parte, la coordinadora de proyectos de bioeconomía de la Fundación Biodiversidad, Gemma Rodríguez, destacó «la importancia de esta jornada para facilitar un espacio de encuentro e intercambio y fomentar el desarrollo de proyectos conjuntos orientados a la sostenibilidad de este sector tan importante en el ámbito de la cuenca vertiente de Mar Menor».

Durante la jornada se expuso experiencias inspiradoras para la mejora ambiental, como la que corre a cargo de Pilar Bernal, investigadora del CEBAS-CSIC, sobre la evaluación de la gestión del estiércol para la protección ambiental. También intervino Manuel Naranjo, de la Cooperativa Ganadera de Hinojos, en Huelva, que aportó por la recuperación de razas autóctonas marismeñas en el Parque Nacional de Doñana.

Otra experiencia que se presenta será la del Proyecto Valpurín, consistente en el desarrollo de Soluciones basadas en la Naturaleza para el tratamiento sostenible del purín y posterior valorización de sus fracciones, que correrá a cargo de Carmen Hernández, de la Universitat Politècnica de València. El programa continúa con la explicación de los aspectos informativos de la convocatoria y con un espacio de networking donde poder ampliar información sobre la presentación de propuestas y contactar con otras entidades para promover la creación de agrupaciones que permitan poner en marcha un proyecto.

Esta iniciativa está incluida en la línea 6 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotado con un presupuesto global de 675,05 millones de euros, donde se plantea el apoyo a la transición de sectores productivos. De esta forma, el Gobierno central busca favorecer la recuperación de la cuenca vertiente del Mar Menor, al tiempo que se acompaña y se apoya la transición y la mejora ambiental de sectores productivos concretos.

Las tres líneas subvencionables son el apoyo a la ganadería extensiva o semiextensiva y el fomento de la diversificación económica en el territorio; la promoción de cambios en el manejo y prácticas ganaderas intensivas para reducir el impacto ambiental, en la producción y potencial contaminador de los purines, y las mejoras en la gestión y tratamiento de los residuos y de los purines para reducir su potencial contaminador.

Los proyectos deberán contar con el sector científico, lo que permitirá orientar y dirigir las acciones, así como generar nuevos conocimientos de esta importante actividad económica. Cada proyecto seleccionado podrá recibir una ayuda de entre 300.000 euros y 2 millones, con una cofinanciación de hasta un 90% del presupuesto, y tendrán una duración de 36 meses. Hasta el momento, la Fundación Biodiversidad ya ha concedido 14,4 millones de euros a 10 proyectos demostrativos de las mejores prácticas en el ámbito agrícola, que contribuirán a la transición ecológica en la agricultura y a la reducción de los impactos en origen en la cuenca vertiente del Mar Menor.