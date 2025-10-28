La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Canal del Postrasvase Tajo-Segura a su paso por la pedanía lorquina de Tercia. Jaime Insa / AGM

El Ministerio autoriza 81 hm³ del Tajo hasta enero, sin mover ficha con las nuevas reglas

Las reservas en los embalses de cabecera apuntan a medio año de normalidad hidrológica en el acueducto

Manuel Buitrago
Alberto Sánchez

Manuel Buitrago y Alberto Sánchez

Martes, 28 de octubre 2025, 19:44

Comenta

Los abastecimientos y regadíos de la cuenca del Segura recibirán 81 hectómetros cúbicos del Tajo en el último trimestre del año, a razón de 27 ... por mes, según ha decidido la Comisión Central de Explotación reunida en Madrid. Como estaba previsto, dicha Comisión ha constatado que las reservas de los embalses de cabecera se encuentran en el Nivel 2, que permite transferencias automáticas. El volumen almacenado en Entrepeñas y Buendía alcanzan los 1.340 hectómetros, de los que hay que restar los envíos autorizados en meses anteriores y que se están transportando por el acueducto, que estuvo cerrado dos meses a causa de una rotura.

