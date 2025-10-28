El Ministerio autoriza 81 hm³ del Tajo hasta enero, sin mover ficha con las nuevas reglas

Los abastecimientos y regadíos de la cuenca del Segura recibirán 81 hectómetros cúbicos del Tajo en el último trimestre del año, a razón de 27 ... por mes, según ha decidido la Comisión Central de Explotación reunida en Madrid. Como estaba previsto, dicha Comisión ha constatado que las reservas de los embalses de cabecera se encuentran en el Nivel 2, que permite transferencias automáticas. El volumen almacenado en Entrepeñas y Buendía alcanzan los 1.340 hectómetros, de los que hay que restar los envíos autorizados en meses anteriores y que se están transportando por el acueducto, que estuvo cerrado dos meses a causa de una rotura.

El año hidrológico ha empezado con la cabecera del Tajo en situación de normalidad, y los informes del Cedex apuntan a que este estado se puede mantener durante seis meses. El anterior año hidrológico finalizó con una cifra histórica de agua trasvasada, de 480 hectómetros en origen. En la reunión no se abordaron las nuevas reglas de explotación que tiene en la recámara el Ministerio para la Transición Ecológica. El Gobierno de Castilla-La Mancha y los municipios ribereños exigen que se apliquen de inmediato, mientras que los gobiernos de Murcia, Valencia y Andalucía han iniciado otra ofensiva a favor del Trasvase y solicitan que las reglas no se revisen, y que se paralice también la subida de los caudales ecológicos.

Lo cierto es que el Ministerio aún no ha movido ficha. Es probable que las nuevas reglas precisen un cambio de ley que tenga que pasar por el Congreso, donde el Gobierno de Pedro Sánchez no tiene garantizados los apoyos.

Morán: «Siempre hay que ayudar a mejorar los procesos de planificación»

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aseguró este martes en Murcia que el Ministerio «siempre valora el contenido» de cualquier aportación de los gobiernos autonómicos o de otras instituciones u organizaciones porque «siempre hay que ayudar a mejorar los procesos de planificación». Morán se refirió así al documento conjunto firmado por los ejecutivos del Levante y dirigido a Madrid para frenar de forma inmediata la subida de los caudales ecológicos en el Tajo y paralizar el cambio de las reglas de explotación del Trasvase.

Morán, sin referirse a estas cuestiones, aseguró a preguntas de los periodistas tras la Comisión Interadministrativa del Mar Menor que la posición del Ministerio no cambia, que es «garantizar la certidumbre y la disponibilidad del recurso para los usos en marco de jerarquía de usos que ha recogido la Directiva Marco del Agua». Afirmó haber recibido documentos de distintas comunidades autónomas asociadas al Trasvase, también de Castilla-La Mancha, y esas aportaciones «lógicamente» se incorporan a la planificación hidrológica, pero con la premisa de «asumir las sentencias de los tribunales», en referencia a los dictámenes del Supremo sobre los caudales del Tajo.

Recordó que está abierto el proceso de participación para el diseño de los nuevos planes de cuenca para el cuarto ciclo (2028-2033), «y en ese proceso toda la aportación del conjunto de los agentes económicos y sociales en el territorio son fundamentales para alcanzar el primer nivel de acierto razonable a la hora de atender las expectativas de todos».