La presentación, este lunes, del 'Informe Pyme 2025'. Andrés Molina / AGM

Casi la mitad de las empresas regionales prevé un aumento de ventas este año pese a caer la confianza

El 'Informe de la Pyme 2025' elaborado por la Cátedra de Competitividad del Colegio de Economistas destaca también un aumento de la inversión en cuatro de cada diez y solo el 11,6% augura una disminución de la facturación

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Lunes, 27 de octubre 2025, 11:21

Las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia mantienen las buenas expectativas para este año que entra en su recta final, aunque también ... lo hace a un nivel inferior al del pasado ejercicio. El 'Informe Pyme 2025' realizado por la Cátedra de Competitividad de la UMU y la UPCT refleja que el 47,1% de las firmas espera aumentar sus ventas en este ejercicio, lo que supone casi la mitad de las sociedades. Eso sí, esa tasa era superior en 2024 hasta alcanzar al 54,7%.

