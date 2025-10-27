Casi la mitad de las empresas regionales prevé un aumento de ventas este año pese a caer la confianza

Las pequeñas y medianas empresas de la Región de Murcia mantienen las buenas expectativas para este año que entra en su recta final, aunque también ... lo hace a un nivel inferior al del pasado ejercicio. El 'Informe Pyme 2025' realizado por la Cátedra de Competitividad de la UMU y la UPCT refleja que el 47,1% de las firmas espera aumentar sus ventas en este ejercicio, lo que supone casi la mitad de las sociedades. Eso sí, esa tasa era superior en 2024 hasta alcanzar al 54,7%.

El estudio presentado este lunes en el Colegio de Economistas de Murcia constata, en cualquier caso, que existe una previsión de mejora en cuanto a las inversiones, marcando una mejora. De hecho, hasta el 40,9% de las pymes murcianas espera ese mayor salto, cuando en la media española se queda en el 36,1%. Además, apenas un 4,9% augura una disminución de la inversión. Así se extrae de la información facilitada por 225 mercantiles de la Comunidad que han participado en el trabajo.

Otro aspecto especialmente relevante es que únicamente el 11,6% considera que disminuirá su facturación, lo que revela que el saldo de ventas sea positivo en 35,5 puntos. Con todo, en el conjunto del país, quienes esperan que se reduzca es inferior, el 8,1%. Y es que hasta el 51,7% de pymes en España espera aumentar sus ventas.

Por lo que se refiere a las expectativas de empleo resultan más favorable para las pequeñas y medianas empresas de la Región que en el promedio estatal. Así, el 33,4% espera elevar el empleo, mientras que el 59,1% lo mantendrá y solo el 8,4% lo reducirá. Asimismo, el índice pyme de competitividad es superior para las pymes murcianas (12) frente al global del país (10), debido a la percepción de un entorno más propicio.

En la presentación han participado la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón: el presidente de Croem, Miguel López Abad; el decano del Colegio de Economistas, Ramón Madrid; y el responsable del informe, Antonio Duréndez.

Pero más allá de este panorama favorable en conjunto, el Índice de Confianza Empresarial marca un ajuste respecto al pasado año, aunque en un entorno similar a la media española en términos de índice agregado compuesto por los resultados y expectativas sobre las cifras de ventas, empleo e inversiones. El presidente de la patronal achacó esta visión en el coste productivo disparado que lastra a las empresas, así como a la inseguridad jurídica, sobre todo, en el ámbito laboral.

Al contrario que en ejercicios anteriores, la actividad innovadora también es ligeramente inferior a la media española. Y en ambos casos se reduce en relación a 2024. Por último, solo el 38,2% de las pymes concede la máxima importancia al crecimiento como senda para lograr la visibilidad económica.