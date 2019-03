Más de la mitad de los diputados dan por hecho su adiós a la Asamblea Imagen de archivo de la Asamblea Regional. / Antonio Gil / AGM Los grupos mayoritarios esperan novedades de las direcciones de sus partidos y, mientras, la incertidumbre se adueña del final de la legislatura GREGORIO MÁRMOL Cartagena Miércoles, 6 marzo 2019, 02:03

Tensa calma en la Asamblea Regional en el epílogo de la legislatura. Más de la mitad de los 45 diputados actuales tienen claro que no repetirán en puestos de salida en las elecciones autonómicas del 26 de mayo, aunque muchos de ellos confían en continuar en la política, bien en candidaturas municipales, bien como altos cargos de la nueva Administración regional. Los consultados aseguran que siguen sin noticias de los 'aparatos' de sus partidos que disipen sus dudas.

La incertidumbre es mayor en los dos grupos principales. Populares y socialistas hacen encajes de bolillos para presentar listas renovadas, cumplir los criterios de paridad a que obliga la ley y dar representatividad a todas las comarcas en las primeras elecciones con circunscripción única. Podemos ya tiene elaboradas sus listas con dos diputados en puestos claros de salida y en Ciudadanos se da por hecha la continuidad de Juan José Molina como 'número dos', con independencia de quién lidere la candidatura a la Comunidad.

Cambios en el PP

En el PP aseguran no tener aún noticias de su líder regional, Fernando López Miras, sobre el diseño definitivo de las listas. El portavoz del grupo parlamentario, Víctor Manuel Martínez, asegura a sus compañeros que le piden novedades «que con él tampoco han hablado», según un diputado. López Miras pretende que cambie el escaño regional por el sillón municipal de Santomera. Pero él ya ha advertido de que no volverá a la política local. Su puesto de portavoz parece reservado para el senador Francisco Bernabé.

El PP 'pierde' a cuatro aspirantes a alcaldías y en el PSOE solo dan por seguro a Martínez Baños

De los 22 diputados populares actuales, cuatro no repetirán por ser también candidatos a alcaldes: Patricia Fernández (Archena), Víctor Manuel López (Ulea), Juan Pagán (Totana) y Marcos Ortuño (Yecla). La reformada ley electoral impide a alcaldes y concejales ocupar escaños en la Cámara a partir de ahora. Tampoco repetirán el exconsejero Francisco Jódar, aspirante al Senado, y el catedrático de la UPCT Juan Luis Pedreño, que quiere dar preferencia a su carrera docente e investigadora. También se da por segura la salida de María Rosario Montero, Miguel Cascales, Adoración Molina y Ana Ruiz. El resto de parlamentarios están a expensas de conocer si siguen -los menos- o deberán esperar futuras oportunidades pero sin nada seguro.

Cargos en el gobierno

El panorama es igual de incierto en el Grupo Socialista. Su portavoz, Joaquín López, pretende cambiar la Asamblea por el Congreso, aunque no tiene garantizado un puesto de salida. Oficialmente, en el PSOE aseguran que están pendientes de «unos encajes en el puzle» para cerrar hoy o mañana ambas listas. En el grupo parlamentario solo aseguran la continuidad de Alfonso Martínez Baños, como hombre de máxima confianza del secretario general, y dan algunas posibilidades a Jesús Navarro, Emilio Ivars y Antonio Guillamón. «Pero habrá que esperar. Con la mayoría no han hablado y con quien sí lo han hecho, no da pistas», advirtió ayer otro parlamentario socialista.

Quienes fueron secretarios general y de organización del PSRM, Rafael González Tovar y Presen López Piñero, respectivamente, no aspiran a nada y ya han dicho adiós a la primera línea política. Otros también se ven descartados, pero no desvelan sus cartas para poder aspirar a algún puesto regional si Conesa fuera elegido presidente y necesitara completar cargos en la Comunidad.

El panorama es bien distinto en Podemos, que eligió a finales de 2018 su candidatura a la Asamblea, en la que solo repiten en puestos claros de salida su líder, Óscar Urralburu, y María Giménez Casalduero, que lo hace de 'número dos'. Andrés Pedreño, María Ángeles García Navarro y Miguel García Quesada dejan el escaño. María López Montalbán va en la candidatura al Congreso de los Diputados.

Al palacio de la madrileña Carrera de San Jerónimo también mira el diputado de Cs Miguel Ángel López Morell, excluido de la candidatura regional, igual que quien ha sido jefe de filas, Miguel Sánchez, que espera sin hacer ruido nuevas oportunidades. Mientras tanto, el trabajo en el Parlamento ya va al ralentí.