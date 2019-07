Casi la mitad de los casos de hepatitis C se detectan cuando ya hay daño grave en el hígado

Salud Pública prepara una campaña de cribado

La Dirección General de Salud Pública prepara una campaña de cribado en la Región con el objetivo de desenmascarar el mayor número posible de casos de hepatitis C. Gracias a los nuevos tratamientos, que permiten curar la enfermedad, estas campañas de diagnóstico pueden ayudar a su erradicación en los próximos años, subraya el director general de Salud Pública, José Carlos Vicente. El cribado no será universal, para toda la población, sino que los pacientes serán seleccionados en función de factores que, como la edad, hacen más o menos probable que se haya estado en contacto con el virus. La medida se enmarca dentro de la estrategia del Plan para el abordaje de la hepatitis C en el Sistema Nacional de Salud, que ha situado a España en la vanguardia de la lucha contra esta enfermedad, destaca José Carlos Vicente.

Mientras, para poner coto a la hepatitis A y B, Salud Pública pone el acento en la vacunación. En el primer caso, se trata de vacunas dirigidas específicamente a personas con un mayor riesgo de exponerse al virus, que se transmite sobre todo por vía sexual, por contacto fecal-oral. Para la hepatitis B, la vacunación es universal en la infancia.