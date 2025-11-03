La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

López Miras, el pasado jueves, en el funeral de Estado por las víctimas de la dana en Valencia. Manuel Bruque / EFE

Miras valora que Mazón ha «reconocido errores» y emplaza al Gobierno a que asuma su responsabilidad

El presidente regional cuestiona si su homólogo en la Comunidad Valenciana fue el «único responsable político» de la tragedia provocada por la dana

EP

Lunes, 3 de noviembre 2025, 12:43

Comenta

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, valoró este lunes que su homólogo en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, «ha reconocido errores y ha asumido su responsabilidad», tras anunciar su dimisión, y emplazó al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma ahora «la suya» con la gestión de la catástrofe de la dana.

Preguntado por si debería convocar elecciones, López Miras ha reiterado que Mazón «ha reconocido errores» y que lo que necesita la Comunidad Valenciana «es estabilidad para seguir avanzando en la recuperación».

«La mayor responsabilidad que puede asumir un cargo público es dejar el cargo público», ha señalado el presidente murciano en declaraciones a los medios a su llegada al Comité Ejecutivo Nacional del PP, donde se ha cuestionado si Mazón fue el «único responsable político» aquella jornada de la dana en Valencia. «Que todos reconozcan sus errores y asuman su responsabilidad y en el Gobierno de España hay muchas responsabilidades», ha dicho.

Para López Miras, «muchos cargos públicos» de la administración del Estado «no hicieron nada, incluso estaban fuera de España o miraron para otro lado». «Incluso todo un partido como el PSOE, mientras se estaban contando víctimas quisieron mantener un pleno en el Congreso de los Diputados para alterar las mayorías a la hora de elegir el Consejo de Administración de RTVE», ha reprochado.

