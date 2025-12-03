Miras pedirá en Bruselas un impulso a las obras contra inundaciones pendientes

Las obras contra inundaciones que están pendientes de desarrollarse en la Región de Murcia será uno de los temas que estarán encima de la mesa ... en la reunión entre el presidente autonómico, Fernando López Miras, y la comisaria europea de Medio Ambiente y Resiliencia Hídrica, Jessika Rosawll, este jueves en Bruselas. El jefe del Ejecutivo regional expondrá a la alto cargo de la Comisión Europea la necesidad de invertir en la prevención de inundaciones para mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos propiciados por el cambio climático.

«Son actuaciones que tienen un impacto directo sobre la seguridad de las personas y deben tener prioridad absoluta y no haya dilación en su ejecución», según fuentes de San Esteban. El presidente también hará gala de la gestión de la depuración de las aguas urbanas en la Región, donde se trata e 98% de los volúmenes frente al 3% de media de la Unión Europea. Esa experiencia, explican dichas fuentes, puede ser exportada y aplicada en otros países, de ahí que sea otros de los temas previstos en la reunión.

En los últimos 30 años, la Región ha invertido más de 1.600 millones de euros en depuración, logrando que el 99% de la población esté conectada a alguna de las 100 estaciones depuradoras de aguas residuales que dan servicio a los 45 municipios.

Otra de las cuestiones que el presidente abordará con la comisaria Roswall será la tecnificación del regadío en la Comunidad, donde el 87% de la superficie de este modelo agrícola ya cuenta con tecnología aplicada en esta cuestión (riego localizado y de precisión), «porcentaje muy superior a la media nacional que apenas supera el 50%».