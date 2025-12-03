La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Riada en la rambla de la Pescadería, en Los Alcázares, tras el paso de la dana 'Alice' en octubre. Antonio Gil / AGM

Miras pedirá en Bruselas un impulso a las obras contra inundaciones pendientes

El presidente se reúne este jueves con la comisaria europea de Medio Ambiente para exponer los avances regionales en depuración y regadío

A. S.

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:34

Comenta

Las obras contra inundaciones que están pendientes de desarrollarse en la Región de Murcia será uno de los temas que estarán encima de la mesa ... en la reunión entre el presidente autonómico, Fernando López Miras, y la comisaria europea de Medio Ambiente y Resiliencia Hídrica, Jessika Rosawll, este jueves en Bruselas. El jefe del Ejecutivo regional expondrá a la alto cargo de la Comisión Europea la necesidad de invertir en la prevención de inundaciones para mitigar los efectos de los fenómenos meteorológicos propiciados por el cambio climático.

