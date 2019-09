Miras elude contestar si cesará al director de Emergencias por haber ido al teatro en plena gota fría Fernando López Miras, este martes, en Los Nietos, junto a la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón. / Antonio Gil / AG El presidente de la Comunidad sí ha subrayado la labor «ejemplar» de la Consejería de Administración Pública al evitar que la «catástrofe haya sido mayor» EFE / LA VERDAD Martes, 17 septiembre 2019, 14:44

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, defendió este martes la actuación y la coordinación durante la gota fría de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, del que depende el servicio de Emergencias, al «evitar que la catástrofe tuviera mayores consecuencias en la Región», pero eludió contestar si mantendrá en su puesto al director general de Emergencias, Pablo Ruiz Palacios, que se marchó el viernes al teatro Romea de Murcia a asistir a una obra en plena gota fría.

López Miras insistió en que, desde el pasado jueves, cuando se activó la alerta roja, ha podido «dormir un poco» el domingo por la noche, ha visitado los municipios más afectados y que ha estado en contacto con Ballesteros cada 30 minutos. Tras alabar la labor «ejemplar» de la consejería dirigida por Ballesteros para evitar que la «catástrofe hubiera sido mayor y que hubiera que lamentar la pérdida de vidas», el presidente de la Comunidad ha indicado que ha ido numerosas veces al Centro de Coordinación de Emergencias desde el jueves y «siempre» ha visto a Pablo Ruiz.

Sin embargo, y preguntado por si mantiene su confianza en el director general, López Miras contestó que mantiene su confianza en la consejera, «que ha hecho una labor encomiable», añadiendo que la gestión de la crisis generada por la gota fría «va a ser ejemplo» porque ha sido la «mayor alerta» a la que se ha enfrentado la Región.

En cuanto a la recuperación de las zonas afectadas, el líder del Ejecutivo autonómico aseguró que no se le «pasa por la cabeza» que el Consejo de Ministros no apruebe la declaración de zona catastrófica y que no se cubran todos los daños que se han producido. «Lo veo altamente improbable», apostilló.

Además, indicó que los daños en las carreteras de la Región ya rondan los 50 millones de euros, pero ha pedido esperar a que se termine la evaluación global de todas afecciones para poder hacer un balance definitivo.

Respecto a Los Urrutias y Los Nietos, López Miras recalcó que se han retirado 72 toneladas de enseres inservibles de las viviendas y hay 11 carreteras afectadas, añadiendo que ya ha pasado la fase de emergencia para entrar en el de evaluación de los daños para «volver a la normalidad lo antes posible».

Mientras, la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, advirtió de que será «imposible sacar adelante» las zonas afectadas sin la declaración de zona catastrófica para el municipio, que además debe incluir al Mar Menor. Además, adelantó que el próximo jueves aprobarán destinar los 50.000 euros que quedan de remanente en el fondo de contingencia para obras de infraestructuras en los pueblos del Mar Menor.

Finalmente, subrayó que las concejalías de Descentralización y de Servicios Sociales ya están trabajando en diseñar las actuaciones que se acogerán a las obras de urgencia y «extrema necesidad» que se pueden amparar bajo la Ley de Contratos en el Servicio Público.

Por su parte, el teniente del Primer Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en Madrid, Alejandro Cruz, apuntó que desde este lunes están trabajando en Los Nietos en despejar las vías públicas con maquinaria pesada y efectivos durante las 24 horas del día, divididos en dos turnos de 12 horas.

Cruz recordó que tuvieron que hacer rescates en condiciones «muy complicadas» en Los Alcázares durante las primeras horas de su actuación en esta localidad, con atenciones a enfermos y a niños pequeños.

Finalmente, la presidenta de la Asociación de Vecinos de Los Nietos, Nani Vergara, agradeció la labor de los servicios de emergencia y pidió a los propietarios de segunda residencia que acudan a abrir sus domicilios en la localidad para que los voluntarios puedan limpiar sus inmuebles.