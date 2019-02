Miras dice que el sobrecoste es una estimación porque no está acabada la obra

El presidente Fernando López Miras manifestó ayer que los sobrecostes derivados de las estaciones y los soterramientos del AVE -como advirtió el Tribunal de Cuentas- son «estimaciones», ya que las actuaciones no están finalizadas. Defendió la integración de las vías en Lorca, como se ha hecho en Murcia. Mostró su respeto por el informe del Tribunal de Cuentas, que alerta de un sobrecoste en las estaciones de Murcia y Cartagena del 207% y el 281% respectivamente sobre el presupuesto inicial. En Murcia se invertirán 400 millones de euros más debido a las sucesivas modificaciones del soterramiento.

López Miras insistió en que se trata de «previsiones» y no de «datos definitivos», pues las obras aún no se han ejecutado y, en el caso de Cartagena, ni siquiera hay un proyecto aprobado. Sobre las recomendaciones del Tribunal para replantear la integración del ferrocarril a su paso por Lorca, defendió que el proyecto no puede dividir la ciudad en dos, por lo que su Gobierno «luchará por ello» al igual que hizo en Murcia donde, dijo, gracias a su gestión «y a la del expresidente Rajoy, las obras de soterramiento de las vías están ya en ejecución». En ese sentido, subrayó que ambas administraciones nunca se resignaron a no soterrar las vías por motivos económicos o técnicos, por lo que en Lorca merecen el mismo trato.

Cs pide un interventor

El partido Ciudadanos reclamó que un interventor y una dirección técnica mixta de la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento fiscalicen las obras del soterramiento de las vías del tren en Murcia tras el informe del Tribunal de Cuentas. El portavoz municipal, Mario Gómez, lamentó que su formación lleve «años advirtiendo sobre la falta de control y supervisión» de esas obras «plagadas de sobrecostes», exigiendo un «proyecto limpio» que garantice la ejecución «a un precio justo y bajo supervisión técnica independiente».

Para ello, dijo que es necesario nombrar a un interventor que fiscalice «todos y cada uno de los gastos y adjudicaciones» del proyecto y que se cree una comisión técnica mixta «que avale las certificaciones de la obra ejecutada» en base a los proyectos previamente aprobados. Gómez insistió en la necesidad de «cortar de raíz este descontrol y evitar que la entrada del AVE a Murcia se convierta en un nuevo caso de malversación de dinero público y corrupción».