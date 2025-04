Miras asegura que si los presupuestos autonómicos no se aprueban será por «intereses» ajenos a la Región de Murcia El jefe del Ejecutivo descarta convocar elecciones en el caso de no tener cuentas para este año, ya que las aprobó en 2024

LA VERDAD / EP Martes, 1 de abril 2025, 12:44 | Actualizado 13:57h. Comenta Compartir

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, señaló este martes que si los presupuestos autonómicos no salen adelante será por intereses «nacionales, políticos y partidistas» ajenos a las necesidades de esta comunidad. También ha descartado convocar elecciones en el caso de no tener cuentas para este año, ya que las aprobó en 2024.

«Si no se aprueban (los presupuestos), será porque respondan a intereses que nada tienen que ver con la Región de Murcia. Serán intereses nacionales, políticos, partidistas, pero no con los presupuestos de la Región», aseguró el también presidente del PP en la comunidad en un desayuno informativo organizado por el diario 'La Razón'.

Después de señalar que para los ciudadanos «es mejor tener presupuestos que no tenerlos», López Miras indicó que en ningún caso convocaría elecciones anticipadas si no logra los apoyos suficientes para sacar adelante las cuentas públicas de 2025, porque «el año pasado ya se aprobaron unos presupuestos con Vox que fueron buenos».

En su opinión, la situación de la Región de Murcia «no es comparable» con la del Gobierno de España, que sí debería verse abocado a comicios generales porque «ni siquiera ha presentado unos presupuestos en toda la legislatura». En cambio, «es muy diferente» en su gobierno, que pese a no tener apoyos suficientes para unos presupuestos en 2025 si los sacó en 2024.

«Lo que no es normal es que vayamos al tercer año de legislatura sin presentar unos presupuestos y vulnerando un mandato constitucional», criticó el 'popular', refiriéndose a las dificultades que está teniendo el Gobierno de Pedro Sánchez para pactar nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Al hilo, sostuvo que someter a los murcianos a una convocatoria electoral autonómica anticipada porque hay «otros partidos» que priorizan «su interés partidista al interés» de la Región de Murcia, no es «ni bueno ni positivo».

Puesta en común con Vox

Después de ser cuestionado sobre los gestos que ha tenido su Ejecutivo con Vox en materia migratoria y también contra parte del Pacto Verde Europeo, ha instado a «preguntar al otro partido» si son suficientes para que los ciudadanos de Murcia acabarán teniendo o no presupuestos.

Dicho esto, se mostró convencido de que el retraso en acordar los presupuestos tiene más que ver «con la forma en la que teatraliza» el partido de Santiago Abascal, y que una vez que estén de acuerdo en el rechazo a la inmigración ilegal y a «aquellas políticas del Pacto Verde que están perjudicando a nuestro sector primario» habrá pacto para los presupuestos.

Eso sí, se refirió al reparto de menores migrantes aclarando que no cree que la inmigración de menores y la delincuencia estén directamente relacionadas, y ha alertado de la saturación de su comunidad en la capacidad de acogida: «La Región de Murcia ha sobrepasado en un 222% su capacidad de acogida de menores».

«Por dignidad a los inmigrantes, porque no hay recursos, estamos invirtiendo ahora mismo 17 millones de euros en atenderlos, y el Gobierno de Sánchez solo nos está dando 800.000 euros para ese sustento», lamentó López Miras, denunciando que «solo hay servilismo y chantajismo» por parte del separatismo catalán.

El rearme puede beneficiar a la Región

López Miras también se pronunció con respecto al rearme europeo afirmando que «se está en un nuevo contexto geopolítico» donde «hay que apostar por nuestra seguridad», lo ve como una oportunidad para las empresas de una región como Murcia que es «muy militar». «Veo oportunidades para nuestras empresas, para nuestra pequeña y mediana empresa, para nuestras 'start-ups' tecnológicas. Veo que podemos hacer de la industria de defensa también una generación de oportunidades y de empleo, de puestos de trabajo», señaló.

Asimismo, criticó la intromisión de la clase política en la judicatura advirtiendo que se está traspasando un límite que es «cuestionar las decisiones judiciales» e incluso «cuestionar personalmente los jueces». Para el presidente regional, «en un Estado de Derecho esto es inconcebible, entre otros motivos porque puede llevar a que ya no solo se cuestionen las resoluciones judiciales» sino que también «se desacaten». «Podemos entrar en una deriva en la que si no se respeta la ley ya no se respeta nada», alertó.

En cuanto al anuncio del Ejecutivo de limitar la creación de universidades privadas, aseguró que se trata de una «distracción» para que no se siga hablando de los «problemas personales» del presidente del Gobierno. «Ahora quiere enfrentar a los que han estudiado en universidades privadas y a los que no (...) Forma parte de su hoja de ruta. Quiere que haya buenos y malos y quiere que continuamente estemos en esa crispación, en esa tensión, en ese enfrentamiento permanente. Lo de menos son las universidades privadas, créame», sentenció.

Miras critica la «brecha de la desigualdad» entre comunidades

Miras también advirtió este martes de que «la brecha de la desigualdad entre comunidades autónomas se agranda cada día más en España» porque el Ejecutivo central «gobierna al dictado del independentismo catalán» y «ha roto todos los puentes de entendimiento«. «Despachan en el extranjero asuntos que son de Estado, y lo hacen sólo con un partido minoritario y separatista», añadió.

El presidente regional reivindicó la necesidad urgente de alcanzar acuerdos de Estado en cuestiones clave para la Región de Murcia como la financiación autonómica, la política hídrica, la defensa o la gestión migratoria, si bien consideró que el Gobierno central «está acorralado y parapetado detrás del muro de intolerancia que ha levantado, y, por tanto, no está en condiciones de alcanzar» esos acuerdos.

Sin embargo, en lugar de buscar esos pactos, el Gobierno central «tan sólo se dedica a hacer oposición a las comunidades autónomas que no están avaladas desde Suiza», explicó. El máximo responsable autonómico también abordó en su intervención la importante aportación de la Región de Murcia al «proyecto común» del país a través de sectores estratégicos «en los que somos líderes y referentes dentro y fuera de nuestras fronteras».

Para López Miras, esa pujanza se está apoyando en el «espacio de libertad económica en que se ha convertido la Región», ya que «somos punta de lanza desde hace años en reducción de burocracia, bajadas de impuestos e iniciativas que han reforzado la competitividad de nuestro tejido productivo, como la Unidad de Aceleración de Inversiones».

Concretamente, el presidente destacó el desarrollo del sector agroalimentario de la Región, y resaltó que «el 25% de las frutas y hortalizas que exporta nuestro país se producen en la Región de Murcia». También se refirió al sector logístico, «con uno de los puertos más rentables y eficientes de España, el de Cartagena, y la primera flota española de transporte frigorífico por carretera, debido a nuestra potencia exportadora y sector agroalimentario».

También puso en valor «el mayor polo petroquímico de Europa», en el Valle de Escombreras, así como el sector turístico, y un creciente tejido tecnológico en ámbitos de futuro como la biotecnología agroalimentaria y de salud, la economía circular o las tecnologías vinculadas a la Industria 5.0.

El proyecto Caetra

En referencia a ese creciente tejido tecnológico, López Miras destacó la apuesta de la Región en el campo de la seguridad y la defensa con el proyecto Caetra, «un programa transformador, para la defensa, la seguridad y la reconstrucción». Este programa pionero, impulsado, desde Cartagena, junto a las Fuerzas Armadas, es «un buen ejemplo de nuestra fe en la construcción de ese proyecto común», continuó.

En materia hídrica, el presidente fue contundente al denunciar que «el sectarismo hídrico del Gobierno de Sánchez aboca al Levante español, a la huerta de Europa, a una situación insostenible». De esta forma, lamentó que se mantenga «el castigo» de «mutilar el trasvase Tajo-Segura», ya que se trata de una infraestructura que «vertebra España» y que «nos hace avanzar como país aprovechando juntos los recursos de todos».

López Miras concluyó advirtiendo de que la Región de Murcia está «exhausta financieramente», al ser la comunidad autónoma «peor financiada». Así, denunció que el sistema actual «nos da menos que a nadie» y criticó «los repartos asimétricos y los acuerdos bilaterales», porque ahondan en la desigualdad.