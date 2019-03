Miras considera un «despropósito» que no se devuelvan los complementos a los funcionarios Fernando López Miras, presidente de la Comunidad, y Alicia Jiménez, alcaldesa de Mazarrón, en las erosiones de Bolnuevo durante este miércoles. / Antonio Gil / AGM El presidente de la Comunidad asegura que el debate que mantendrá con el Ministerio sobre este asunto «no va a ser agradable» EFE Mazarrón Miércoles, 20 marzo 2019, 14:53

Miras indicó que aún no se ha fijado fecha para debatir este asunto con los representantes del Ministerio, pero insistió en que la reunión «no va a ser agradable» porque no está dispuesto a permitir que se prive de esos derechos a los empleados públicos murcianos, a quienes no se está dando nada nuevo, sino solo devolviendo unos complementos que se suspendieron a consecuencia de la crisis económica.

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, consideró este miércoles un «despropósito» que el Gobierno central pretenda que los empleados públicos «paguen la infrafinanciación a la que nos tienen condenados» si se obliga a la Administración regional a cancelar la devolución de las pagas extra y la carrera profesional.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el presidente se refirió así al requerimiento que hizo el Ministerio de Hacienda a la Comunidad por las citadas medidas, recogidas en los Presupuestos autonómicos de 2019.

En concreto, tal y como publicó 'La Verdad', la recuperación de la carrera profesional es un incremento salarial que no está contemplado en el decreto aprobado por Pedro Sánchez para garantizar la subida salarial a los empleados públicos, mientras que la devolución de los complementos de las pagas extra de 2013 y 2014 solo pueden llevarla a cabo las Comunidades que cumplen el objetivo de déficit y deuda y la regla de gasto, cosa que no hace Murcia.

Para López Miras, ese incumplimiento está directamente derivado de la infrafinanciación que recibe la Región, por lo que se trata de «un despropósito más» con el que su Gobierno no está de acuerdo y contra el que luchará y trabajará agotando todas las acciones políticas, jurídicas y administrativas a su alcance.

Miras indicó que aún no se ha fijado fecha para debatir este asunto con los representantes del Ministerio, pero insistió en que la reunión «no va a ser agradable» porque no está dispuesto a permitir que se prive de esos derechos a los empleados públicos murcianos, a quienes no se está dando nada nuevo, sino solo devolviendo unos complementos que se suspendieron a consecuencia de la crisis económica.