Miras a Vox: «Me comprometo a aplicar todas las promesas adquiridas con sus votantes»

El candidato del PP a la presidencia regional, Fernando López Miras, se esforzó en vano para sumar a su proyecto político a los cuatro diputados de Vox a cambio de una entrega política desconocida hasta ahora en la historia de ambos partidos. «Si ustedes me dan su apoyo, yo me comprometo a aplicar aquellos compromisos que adquirieron con sus votantes», les ofreció. Para, a continuación, añadir que ninguno de ellos «se sentirá defraudado».

López Miras se esforzó en destacar los asuntos que en materias de organización del Estado, económica, fiscal, laboral, educativa y de igualdad tienen en común PP y Vox. «No somos el mismo partido, pero nos une lo importante. Estoy convencido de que los votantes del PP y de Vox entenderán que lleguemos a un acuerdo para frenar un gobierno de izquierdas y que saque adelante cuestiones trascendentes para el interés general». El efecto contrario, advirtió antes de la votación, es que PSOE y Podemos cojan aire.

Previamente, el líder popular insistió en la idea de que los murcianos decidieron el pasado 26 de mayo que los partidos gobiernen sin mayoría absoluta en la Comunidad, pactando entre ellos y forzándoles a encontrar el consenso, anteponiendo el interés general al particular. «En toda negociación hay cesiones lógicas. Pero esta mañana -por la de ayer, durante la intervención de los portavoces- he visto a algunos grupos que no han entendido nada, especialmente usted, señor Conesa. La prepotencia no tiene cabida en esta nueva época», le espetó el candidato del PP al líder de los socialistas murcianos, Diego Conesa, al que dedicó más de la mitad de su intervención.

Según López Miras, el socialista se equivocó al vincularle «a épocas pasadas. No malgaste su tiempo vinculándome a comportamientos poco ejemplares». Y le pidió respeto personal y también para el proyecto político que está intentando forjar con Ciudadanos y el apoyo de Vox. Calificó su intervención inicial como «desenfocada, llena de ofensas y, por qué no decirlo, algo borde». Conesa le había acusado de ser presidente por designación del «imputado Pedro Antonio Sánchez» de quien dijo que recibe instrucciones «por pinganillo desde Miami».

López Miras le rebatió con datos favorables de los últimos informes del Consejo Económico y Social y del BBVA otros que por la mañana ofreció el socialista para acentuar el incremento de los casos de pobreza, riesgo de exclusión social, desigualdad salarial y precariedad en el trabajo que existen en el territorio regional.

No quedó ahí la cosa, pues acusó a Conesa de no haber trabajado por Murcia ni ser exigente en Madrid durante su etapa como delegado del Gobierno. «En todos los asuntos importantes en los que la Región de Murcia ha necesitado un PSOE fuerte y un delegado del Gobierno reivindicativo, solo hemos encontrado sumisión», aseguró el candidato.