Miras compromete un plan de financiación universitaria con dinero para las plantillas

Las dos universidades públicas de la Región, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), quieren amarrar cuanto antes la financiación del nuevo plan plurianual (2021-2025), y que les permita dignificar las envejecidas plantillas y mejorar su capacidad docente e investigadora. Se lo demandaron ayer con insistencia al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en el acto de inauguración del curso universitario. La inminente negociación del nuevo plan plurianual, que debe reemplazar al vigente -que ha supuesto cuatro años de paz financiera para las dos universidades-, marcó ayer el compás de las intervenciones de los rectores y del presidente del Gobierno regional, quien aseguró que las bases del documento que guiará las cuentas de las universidades están «encauzadas».

Las de los rectores, demandando una financiación suficiente para mejorar la calidad docente e investigadora y sanear las plantillas. La demanda fue recibida con el compromiso del presidente del Gobierno regional de atender esas reivindicaciones. «El nuevo plan plurianual debe ir más allá de asegurar una adecuada planificación presupuestaria en las universidades, y hacer que estas logren también una estabilidad similar en sus plantillas docentes e investigadoras, ofreciendo al gran número de profesores asociados la posibilidad de incorporarse a sus centros como titulares. La calidad docente debe ir acompañada de un trato justo en lo profesional, es fundamental», dijo convencido López Miras, después de escuchar las demandas de los dos rectores y del catedrático e investigador Pablo Artal, quien pronunció la lección inaugural. Artal lamentó el grave envejecimiento de las plantillas docentes e investigadoras. Reivindicativo, el catedrático de Óptica demandó que «vengan los mejores, sean de dónde sean», y calificó de «penosos» los resultados de las universidades murcianas en los 'rankings'.

También firme en sus demandas -y duro en sus críticas a la situación actual de las universidades- el catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, Alejandro Díaz Morcillo, reclamó que el nuevo plan de financiación dedique una partida potente al contrato programa, que es el dinero condicionado al cumplimento de objetivos de calidad. «Las universidades queremos ganarnos, merecernos, el apoyo financiero de nuestra sociedad», demandó el rector de la UPCT, quien denunció el exiguo gasto en educación, los bajos niveles de internacionalización de las universidades, el retraso de la pública con respecto a la privada en la implantación de docencia 'online' y el bajo impacto de la producción científica. Lamentó, además, «los palos en las ruedas que hemos tenido en los últimos tiempos», como el decreto que obliga a las universidades a cotizar por las prácticas de sus becarios.

«La universidad del futuro será docente e investigadora o no será», reclamó el rector de la UMU, José Luján, quien cree que el nuevo plan plurianual de financiación debe «dar respuesta a las actuales demandas de cualificación profesional e internacionalización y a la puesta en práctica de una política de recursos humanos que mejore la estructura de las plantillas, con especial atención a la problemática del profesorado asociado y a la necesidad de captar y retener talento para la investigación». La negociación del plan, que ya ha comenzado, debe completarse este curso, coincidieron todos.

La rebaja del precio de los másteres universitarios, prohibitivo para centenares de estudiantes que no pueden pagarlos y dejan su formación incompleta, no quedó garantizada al cien por cien por el presidente de la Comunidad, quien la condicionó a la financiación autonómica por parte del Estado. «Tenemos que marcarnos nuevos objetivos más ambiciosos, reducir más el precio de las matrículas y, por supuesto, de los postgrados, y en eso estamos trabajando», dijo López Miras, quien apostó por «pasar de la congelación a la rebaja de las tasas, pero para eso el Gobierno regional necesita más recursos. No nos salen las cuentas para destinar más recursos mientras el Gobierno central y el Estado nos da menos recursos», dijo condicionando la bajada de las tasas. El presidente de la Comunidad, quien recordó que el precio de los másteres de ciencia y tecnología sí fue rebajado por su gobierno un 15%, insistió en que, en cualquier caso, «comparto la justa reivindicación de ambas universidades de seguir reduciendo el coste de sus matrículas».

Prioridad para la educación

Las reivindicaciones del catedrático de Óptica fueron escuchadas con claridad en el auditorio de la Facultad de Economía del campus de Espinardo, donde se celebró el acto de apertura, que alterna su ubicación con la UPCT en Cartagena. «Aunque todos parecen estar de acuerdo en la importancia de la educación y la investigación, a la hora de la verdad suelen quedar olvidadas y arrinconadas por otras prioridades a corto plazo. Apostar por el futuro no es solo, que también, una cuestión de dinero; lo es de ideas y de un proyecto de mejora colectivo», exigió Artal, quien en su lección inaugural 'Ciencia para mejorar nuestra visión' detalló los avances de su equipo en la prevención de la miopía y las lentes intraoculares.

En el año en que el Laboratorio de Óptica de la Universidad de Murcia celebra 25 años a la vanguardia de la investigación, su impulsor habló de la creación de una nueva generación de lentes intraoculares asféricas usadas y comercializadas en todo el mundo, y de los estudios internacionales que realiza su equipo para entender y prevenir el desarrollo de la miopía en niños y encontrar las claves del control.

Artal: «Sean valientes y no cortoplacistas; cada año nos jugamos el futuro en casa» Vestido por primera vez en su carrera universitaria con el traje académico, con el que confesó sentirse «un poco raro», el catedrático e investigador de excelencia Pablo Artal aprovechó su momento en el atril, al terminar la lección inaugural, para pedirle a los rectores y al presidente de la Comunidad que «sean valientes, sean ambiciosos y no cortoplacistas. No se amilanen», demandó el científico, quien les recordó también que «cada día nos jugamos el futuro en casa: la formación de nuestros jóvenes como ciudadanos críticos», reclamó, ansioso porque las universidades murcianas estén «en la liga mundial de los que generan nuevo conocimiento y ayudar a nuestro entorno ofreciendo riqueza y solidaridad. Para hacer todo esto, lo más importante -demandó-, esencial, es que haya un flujo constante de nuevos profesores e investigadores, jóvenes, con ambición y buenas ideas que repueblen nuestros campus. Es necesario atraer a los mejores, a los que quieran comerse el mundo y hacerlo desde aquí».