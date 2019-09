Lucía Fernández Sandoval: «Si estás mal es porque has mirado más por los demás que por ti»

La escritora y poetisa Lucía Fernández Sandoval (Mula, 1979) es una estudiosa de manuscritos antiguos, la anatomía humana y la ciencia. Funcionaria del Servicio Murciano de Salud (SMS), actualmente está en excedencia voluntaria para dedicarse a lo que más le gusta: escribir en el ámbito del crecimiento personal y la autoayuda, la filosofía y la poesía. Fernández Sandoval es una gran aficionada a la fotografía, a la escultura y a la pintura al óleo.

-¿Qué género literario escribe?

-Todos mis libros van orientados hacia el crecimiento personal y la autoayuda. A algunos también los considero, a nivel personal, ensayos y poesía lírica de autoayuda.

-¿Por qué se inició con la poesía?

-Empecé porque ya me estaba 'ahogando' de no decir, de no expresar, de no soltar palabra alguna. Me 'ahogaba' de retener, de no decir lo que sentía, de reprimirme por no hacer daño, de decir 'sí' cuando me gustaría decir 'no'. Empecé a escribir poesía porque es la única manera que he encontrado para expresar todo lo que quiero. Para mí es la mejor forma de expresión, y me ha brotado siempre de manera natural. Pero no le hacía caso. No me ponía a escribir.

-¿Desde cuándo escribe? ¿Cuándo decide compartir sus conocimientos y vivencias con el resto?

-En mi mente, desde bien pequeñita. Inventaba cuentos que solo se escribían en mi imaginación. Y ahí se quedaban para siempre. Los juicios, ese miedo irracional, las dudas de si estará bien, el qué pensarán, el para qué... Me acompañaban hasta que ya no pude más. En 2009 comencé a escribir, pero luego tiraba o rompía las hojas. Hasta que a finales de 2015 y principios de 2016 decidí presentarme a concursos literarios, sobre todo, de poesía y microrelatos. Desde entonces, no he parado de escribir y de publicar poemas y libros.

-¿Siempre ha tenido interés por aprender, por conocer más?

-Sí. He estudiado el mundo y su funcionamiento, los hábitos humanos, junto a su anatomía. Siempre me he preguntado el porqué de todo. Soy muy observadora y muy inteligente; nunca lo he querido dar a conocer, nunca me lo he permitido decir, hasta ahora. Me considero una curiosa del saber. Ahora sé que fui avanzada a mi tiempo. Algunas veces optaba por no hablar, acallaba mi voz interior porque sabía que no me iban a entender, o se iban a burlar por no saber. Yo pensaba diferente al resto.

-¿Qué escritores y poetas le han influido más?

-Antes siempre decía que no me gustaba leer. Decía que para qué iba a leer las historias de otras personas, si yo creaba las mías. No le encontraba sentido si no me iba a aportar algo más. Lo que me gustaba era aprender. Ahora sé que amo investigar, crear mis propios códigos. Amo el conocimiento. De pequeña siempre decía que quería ser artista, pero mi cabeza me decía que eso no existía. Nadie me dijo que podía hacer una carrera como Bellas Artes. Había maestros que dejaban notas a mi madre y le decían: «Esta niña puede hacer todo lo que quiera. Por favor, que no deje de estudiar».

-¿Cómo son los cuentos que crea para niños?

-Me gusta crear cuentos que lleven un mensaje que ayude a los más pequeños. Pienso que es en la infancia cuando se crea todo nuestro dolor. Nunca podemos olvidar que una infancia sana crea un adulto sano.

-¿Qué mensaje intenta mandar con su literatura?

-Quiero enseñar lo que sé. Me he propuesto como objetivo ayudar a los demás para que cada uno veamos lo que somos en realidad. Valemos más de lo que creemos. Tenemos que valorarnos y aceptarnos. Lo que más me mueve es el poder ayudar al otro, al más débil, a quien lo necesita. Quizá porque así me he sentido yo toda la vida. Si estás mal es porque has mirado más por los demás que por ti.