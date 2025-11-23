Una mirada a la infancia desde la inserción socioeducativa

Lydia Martín Murcia Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:52 Compartir

El pasado 20 de noviembre tuvo lugar el Día Mundial de la Infancia, una fecha que recuerda los derechos de este sector de la población. En la Región de Murcia, la Fundación ''la Caixa'', a través de las Convocatorias de Proyectos Sociales, contribuye a que entidades sociales del territorio puedan trabajar en este objetivo y repercutir positivamente en la sociedad. Una de esas entidades beneficiarias es la Fundación Fade, que está desarrollando el proyecto 'Secunda Educa: Cada1 importa' para responder a una necesidad real y persistente: muchos niños y niñas crecen en contextos de desventaja socioeconómica, con recursos limitados para acceder a refuerzos educativos, ocio formativo y acompañamiento emocional. Así, con el objetivo de favorecer la inserción socioeducativa de los menores y promover su éxito escolar, esa iniciativa nació para dar continuidad a su labor de voluntariado socioeducativo con menores en situación de vulnerabilidad, contribuyendo también a fortalecer su desarrollo personal.

El proyecto se lleva a cabo durante el curso escolar, aunque no solo se enfoca al refuerzo académico, sino también en la creación de hábitos de estudio, competencias en ciencias (Stem), el dominio del inglés, el trabajo de la inteligencia emocional o el aprendizaje de ciencias en inglés. «Este enfoque integral permite reducir la desigualdad de oportunidades y ofrecer una intervención que trasciende el mero apoyo escolar», indica Miguel Sánchez, responsable de proyectos locales de Fade, que subraya la dimensión comunitaria de la iniciativa para fomentar la corresponsabilidad familiar y el voluntariado, generando redes de apoyo a largo plazo, además de la colaboración con instituciones locales (ayuntamientos, centros escolares) y con entidades financiadoras como Fundación «la Caixa» «que han permitido consolidar esta intervención, haciendo de él un eje estratégico de la acción social de Fade».

Los destinatarios del programa proceden, mayoritariamente, de familias con pocos recursos, en algunos casos inmigrantes, lo cual implica barreras tanto para el rendimiento escolar como para el acceso a actividades de ocio formativo. Por eso, el programa se dirige a esos niños y niñas que por su entorno no tendrían la oportunidad de acceder por sí mismos a refuerzo educativo, actividades lúdico-formativas o acompañamiento emocional. Además, sus familias comparten la necesidad de apoyo para involucrarse en el proceso educativo, ya que muchas de ellas, además de contar con recursos limitados, desconocen las herramientas para acompañar a sus hijos en el estudio y el desarrollo personal.

Fases y áreas de trabajo

Son tres las fases operativas del proyecto. La primera es la captación y diagnóstico, que se realiza al inicio de cada curso para identificar a los mejores con potencial participación, en colaboración con escuelas, centros culturales y servicios sociales, y se evalúan sus necesidades académicas y personales. La segunda es la intervención educativa continua: durante el año escolar se desarrollan refuerzos académicos semanales, talleres de ciencias, inglés y emoción, e incluso mentorización para algunos participantes. Estas acciones se llevan a cabo con la coordinación de voluntarios y profesionales y con la participación de los padres en reuniones y actividades fuera del centro. Por último, está la evaluación del impacto, creando una memoria interna para recoger logros, retos y aprendizajes de cara a la siguiente edición.

Ampliar El ocio comunitario también forma parte del proyecto.

'Secunda Educa' estructura su intervención en áreas como el refuerzo académico, para que los menores establezcan rutinas de estudio; competencias lingüísticas, con talleres lúdico-formativos para mejorar el nivel de inglés mediante juegos; ciencias divertidas (Stem) y ciencias en inglés para que combinen creatividad e ingenio y aprendan conceptos científicos de forma práctica e interactiva; inteligencia emocional y creatividad, con actividades de manualidades, expresión teatral y gestión de emociones, y el acompañamiento familiar y ocio comunitario, porque no solo se trabaja con los menores, sino también con sus familias. Se organizan excursiones para generar espacios de convivencia y aprendizaje conjunto, como fue el pasado año la visita al parque Terra Natura en 2024 para familias y niños.

El papel del voluntariado

El voluntariado es un pilar esencial de este proyecto, ya que son los que imparten refuerzo educativo, acompañan en talleres de inglés, emociones o ciencia, dinamizan salidas y campamentos y actúan como mentores de los menores. Gracias a su implicación directa, cada sesión se convierte en un momento de relación personal, de confianza y de modelado positivo, más allá del contenido académico, además de permitir ofrecerles una atención muy personalizada, ya que pueden adaptarse a las necesidades de cada niño o niña, observar su evolución y establecer un vínculo estable.

Por otro lado, la implicación de las familias es fundamental. Según indica Miguel Sánchez, esto permite trasladar el aprendizaje fuera del programa, porque «cuando los padres o madres comprenden qué hacen sus hijos en los talleres y cómo pueden apoyarlos, se refuerzan los hábitos de estudio en casa y se mejora la continuidad de los logros académicos».

«Desde que 'Secunda Educa' está en marcha, Fade ha observado avances significativos en muchos ámbitos», indica Sánchez. Académicamente, transmite, muestran mejoras en sus resultados, más disciplina en sus rutinas de estudio y una mayor motivación por aprender. En las áreas de ciencia e inglés, los talleres generan entusiasmo y curiosidad, lo que favorece un aprendizaje activo. También en lo emocional y social, los menores desarrollan mayor autoconfianza, mejoran su capacidad para expresar emociones y trabajan habilidades de interacción con otros.

Todo esto es posible gracias a Fundación «la Caixa». «Su apoyo es profundamente valioso para FADE: no solo proporciona recursos económicos para cubrir parte esencial de los costes del programa (material, monitores, logística), sino que también da visibilidad y legitimidad al proyecto», señala. «Para nosotros, es un socio comprometido con la transformación social, que hace posible que cada niño y niña en situación de vulnerabilidad tenga la oportunidad de creer que, realmente, cada uno importa», concluye.

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, la Fundación ''la Caixa'' refuerza su compromiso con el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. La lucha contra la pobreza infantil es una de las líneas de acción prioritarias de la entidad, que invertirá más de 4.000 millones de euros hasta 2030 para impulsar la transformación social.