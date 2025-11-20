La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La delegación de la Región de Murcia que ha asistido esta mañana al acto empresarial del Corredor Mediterráneo en Valencia. CARM

El ministro recalca que el AVE Murcia - Almería estará listo en 2027

Óscar Puente asiste en Valencia al último acto del movimiento Quiero Corredor, en el que el presidente López Miras reclama mayor celeridad de las obras

Manuel Buitrago

Manuel Buitrago

Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:47

Más de 2.500 empresarios y representantes políticos se han dado cita esta mañana en Valencia en el último acto a favor del Corredor Mediterráneo, ... después de diez años de impulso de esta infraestructura ferroviaria a través del movimiento #QuieroCorredor. En el recinto Roig Arena, el ministro de Transportes, Óscar Puente ha vuelto a fijar en el año 2027 la fecha para la conexión de alta velocidad entre Almería y la frontera de Francia, y su puesta en servicio, para lo cual deben estar concluidas las obras del tramo Murcia-Almería. El ministro no se atrevió a fijar un año para la conclusión de toda la infraestructura debido al lento avance de de las obras entre Granada y Almería. «No me puedo comprometer a fijar una fecha para que el corredor funciones desde Algeciras hasta la frontera», precisó.

