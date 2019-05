El Ministerio ultima la puesta en servicio del AVE en Elche y Orihuela este verano Las obras de soterramiento, en las proximidades de la pasarela de Santiago el Mayor. / NACHO GARCÍA / AGM Fomento renueva su compromiso de que a final del año que viene estarán terminadas las obras para que pueda llegar la alta velocidad a Murcia MANUEL BUITRAGO Viernes, 3 mayo 2019, 04:06

El Ministerio de Fomento mantiene el calendario y el compromiso para que a finales del año que viene estén terminadas las obras que permitirán la llegada del AVE a Murcia, si bien la segunda fase del soterramiento aún no se han adjudicado. Lo hará el Consejo de Administración de Adif, una vez que reciba la semana que viene el último papel que falta, como es la aprobación del convenio por el Ayuntamiento de Murcia, que se hará en un Pleno extraordinario. El Ministerio también tiene prevista la puesta en servicio del AVE en Orihuela y Elche este verano, indicaron fuentes del equipo de José Luis Ábalos.

Los viajeros de la Región tendrán la opción de utilizar el AVE desde la vecina población de la Vega Baja. «El funcionamiento del AVE en Orihuela y Elche los próximos meses demuestra que el tren no podía llegar a Murcia en agosto del año pasado, como sostiene el Gobierno regional del PP, y tampoco a principios de 2019, ya que la línea desde Monforte del Cid no estaba preparada», manifestaron las mismas fuentes, que insistieron en que no se le puede achacar al Gobierno de la nación ningún retraso.

Pruebas de circulación

«La puesta en servicio de cualquier tramo del AVE resulta muy compleja porque hay que comprobar numerosos equipos y protocolos de circulación y seguridad». El plazo ajustado de quince meses que hay por delante para soterrar parcialmente la estación se cumplirá, según Fomento.

Renfe tiene preparado el segundo tren híbrido con Madrid que funcionará a partir del día 20

Mientras llega el AVE a Murcia, los usuarios dispondrán a partir del día 20, una semana antes de las elecciones autonómicas y locales, del segundo híbrido entre Cartagena y Madrid, con paradas intermedias en Cieza y Hellín. La duración del viaje oscila entre las tres horas y 19 minutos y las tres horas y 24 minutos. El servicio lo completarán tres trenes Altaria. Asimismo, hay dos servicios diarios con transbordos en Alicante para tomar el AVE.

En materia de carreteras, el Ministerio de Fomento ha aprobado el pliego de condiciones del concurso para la construcción del arco norte de Murcia y el tercer carril de la autovía A-7 desde Crevillente hasta Alhama de Murcia. En breve abrirá el plazo para que concurran las constructoras que pujan por la concesión, que incluye la explotación y mantenimiento de los viales. Sobre la polémica por el trazado de la 'autovía del bancal' Zeneta-Santomera, que rechazan colectivos vecinales, Fomento apuntó que la competencia para proyectar y ejecutar esta obra corresponde a la Comunidad Autónoma, que recibe el dinero del Estado a través de un convenio.

El Ministerio recordó que tiene comprometidas obras en la Región de Murcia por 3.000 millones de euros en los próximos años, sumando el desarrollo de los tramos de alta velocidad con Lorca y Cartagena, así como el soterramiento y la accesibilidad a las estaciones. Otro paquete corresponde a los arcos norte y noroeste y a la conclusión de la autovía del Altiplano.