El Ministerio repondrá las sustituciones y ratios previas al 'tijeretazo' de Wert La consejera de Educación, en el extremo derecho, durante el encuentro con la ministra, segunda por la izquierda. / carm Los cinco consejeros del PP, entre ellos Martínez-Cachá, dan la espantada porque las mejoras no tienen dotación y tachan de «tomadura de pelo» la reunión FUENSANTA CARRERES Murcia Martes, 31 julio 2018, 02:34

Los recortes del 'tijeretazo' impuesto por el exministro Wert en 2012 empiezan a ser pasado. El Gobierno detalló ayer a los consejeros de Educación el anteproyecto de ley que da marcha atrás en puntos claves y polémicos del decreto que provocaron las manifestaciones masivas de las mareas verdes: el aumento de la ratio de alumnos por aula y de los plazos para sustituir a docentes de baja. La rebaja de la jornada lectiva de los profesores, que también aumentó con ese decreto, la deja en manos de las comunidades.

La primera reunión de la ministra Isabel Celaá con los representantes educativos de las comunidades terminó ayer en encontronazo después de que los cinco consejeros del PP, entre ellos la murciana Adela Martínez-Cachá, se levantaran de la reunión y dieran la espantada indignados por la formas y el fondo del encuentro.

De las mejoras anunciadas ayer por el Ministerio -rebaja de ratios, sustitución pronta de los profesores de baja por interinos y reducción del horario lectivo- solo una tendrá efecto en las aulas de la Región el próximo curso: el reemplazo de las bajas. El 'decretazo' estableció en 2012 que el nombramiento de los funcionarios interinos para sustituir de forma transitoria a profesores titulares se produciría cuando hubieran transcurrido diez días lectivos. En la práctica, ha supuesto que los docentes de baja por enfermedad no fueran reemplazados hasta pasados quince días, y que los escolares perdieran esas horas de clase. En cuanto entre en vigor la nueva ley de derogación de los recortes, los docentes serán reemplazados desde el inicio.

El Estado deja en manos de las comunidades la rebaja del horario lectivo de los docentes a partir de 2019

La rebaja de las ratios no tendrá un efecto evidente en los colegios e institutos de la Región, donde el tope de alumnos por profesores se mantuvo, salvo en los años más duros de la crisis, en márgenes menores a los permitidos por el decreto Wert. En Murcia, las ratios no suelen rebasar los 25 alumnos en Infantil y Primaria (el 'decretazo' permitía hasta 30); los 30 estudiantes en Secundaria (pueden ser hasta 36) y 35 en Bachillerato (toleraba hasta 42), y las medias están por debajo. Con todo, tras la derogación del decreto la Comunidad ya no podría, aunque quisiera o cualquier coyuntura le empujara a hacerlo, llegar a esos máximos, que quedarán derogados.

El tercer recorte que el Ministerio quiere eliminar a partir del curso 2019-2020 se refiere a la rebaja de la jornada lectiva de los profesores, que en este caso ha dejado en manos de las comunidades. Los profesores de Secundaria de la Región tienen desde 2012 una jornada lectiva (sesiones de clase) de 20 horas semanales, tres horas más que antes de los recortes. En Primaria, los maestros deben cumplir 25 horas lectivas, cuando antes impartían 23. En este caso, el Ministerio ha dejado la aplicación de la rebaja en manos de las comunidades. Ese fue precisamente uno de los puntos de desacuerdo de los consejeros del PP, que consideran que les «deja al pie de los caballos» respecto al gasto que deben emplear para realizar esos cambios, lo que les generará mayor endeudamiento. La consejera murciana de Educación mostró su malestar ayer tras el encuentro, «una tomadura de pelo» tanto por el fondo como por la forma. «Las comunidades infrafinanciadas necesitamos dinero para reducir la jornada de los docentes. Sin una memoria económica esto es una chapuza. Tampoco ha sido correcto el desarrollo de la reunión, ya que en ningún momento se ha dicho que las medidas se fueran a votar», denunció tras el encuentro, indignada por lo que calificó de «un caso claro de populismo en ámbito educativo».

La ministra argumentó que el decreto de recortes se aprobó por una situación «excepcional, coyuntural. Actualmente han desaparecido las circunstancias» que motivaron su aprobación, por lo que «resulta imperativo restablecer la situación anterior».

Así las cosas, Martínez Cachá insistió en que su departamento negociará la rebaja horaria de los docentes con los sindicatos para que se aplique de manera progresiva, y remarcó que tanto ella como los otros cuatro consejeros que abandonaron ayer el encuentro están de acuerdo con las mejoras, pero no con el planteamiento para su aplicación. Los sindicatos de enseñanza murcianos, por su parte, reprocharon a la consejera «que sí disponga de fondos para concertar el Bachillerato», y le conminaron a aplicar el decreto en la Región.