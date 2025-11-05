El Ministerio reconoce al servicio de Urgencias del Morales Meseguer por su mejora en la seguridad del paciente Una iniciativa puesta en marcha antes de la pandemia ha permitido reducir drásticamente las falsas alarmas de los pacientes monitorizados, lo que permite responder mejor ante las verdaderas situaciones de riesgo

El constante sonido de las alarmas de los monitores de los pacientes en Observación ha sido tradicionalmente el ruido de fondo de cualquier servicio de Urgencias. En «el 95% de los casos», son falsas alarmas. «A veces el enfermo se mueve y se le cae el electrodo, o se lo llevan a hacerse unas pruebas a Radiología y se les olvida desconectar la alarma», explica Julián Alcaraz, coordinador de Calidad del Morales Meseguer. Esto supone un riesgo: que cuando la alarma suene porque de verdad el paciente se ha descompensado o entra en una situación crítica, no se reaccione a tiempo.

Por eso, Urgencias del Morales Meseguer empezó a implantar hace varios años nuevos protocolos que buscan reducir la activación de las alarmas en los sensores que miden la frecuencia cardíaca, el pulso o la saturación de oxígeno. Por ejemplo, «se ajustan las alarmas a los parámetros de cada paciente y se intentan evitar monitorizaciones innecesarias», detalla Julián Alcaraz. También se han instalado pantallas centrales con la información de todos los monitores en tiempo real, y con posibilidad de ajustar desde este control central los parámetros, así como consultar las alertas.

Todo este trabajo ha dado sus frutos. «Ahora, las alarmas suenan cuatro veces menos que antes», subraya el coordinador de Calidad del Morales Meseguer. Es difícil medir el impacto del impacto en la seguridad del paciente, porque por fortuna hay pocos episodios de riesgo, pero lo cierto es que si anteriormente hubo alguna incidencia por alarmas no atendidas, «ahora no las hay».

Esta iniciativa para mejorar la monitorización en Urgencias ha sido reconocida por el Ministerio de Sanidad como una de las ocho mejores prácticas de todo el Sistema Nacional de Salud en materia de seguridad del paciente. Se trata de una iniciativa que también fue desarrollada, previamente, en la UCI del hospital. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, visitó este miércoles el servicio de Urgencias del Morales Meseguer y destacó que la experiencia desarrollada en este hospital supone «una oportunidad valiosa para aprender y crecer como equipo, aplicable a todas las áreas de salud del Servicio Murciano de Salud».