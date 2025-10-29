El Ministerio pone el ojo en 65 cauces sin deslindar en la cuenca del Mar Menor

Cincuenta kilómetros de cauces en la cuenca vertiente al Mar Menor están invadidos por «todo tipo de instalaciones, infraestructuras, equipamientos de carácter privado...». Así lo ... aseguró este martes el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, tras reunirse con la Comisión Interadministrativa del Mar Menor donde están representadas las tres administraciones (Gobierno central, Comunidad Autónoma y ayuntamientos ribereños).

En dicha cita, el 'número 2' del Ministerio para la Transición Ecológica anunció que la Confederación Hidrográfica del Segura va a acelerar los trabajos de deslinde de los cauces ocupados por la actividad agrícola y otros usos en la cuenca vertiente al Mar Menor, en referencia a las informaciones reveladas ayer por LA VERDAD sobre la existencia de una rambla no identificada hasta ahora y que provocó la entrada de barro en el canal de suministro de agua potable en el Campo de Cartagena.

Los alcaldes de los municipios ribereños preguntaron por esta cuestión al secretario de Estado, y este se comprometió «a poner en marcha los mecanismos de recuperación del Dominio Público Hidráulico». Es una petición de la Comisión Interadministrativa y Morán afirmó «que las tres administraciones estamos de acuerdo en este proceso».

Esa revisión de las ramblas o vías de drenaje invadidas en la comarca han llevado al organismo de cuenca a revisar 2.400 kilómetros de cauces hasta ahora, de los cuales 540 serían susceptibles de pasar a ser vigiladas y protegidas por la CHS.

La CHS tiene previsto reconocer ahora la presencia de esa rambla conflictiva, cuyo cauce fue alterado por la actividad agrícola y que tiene doce kilómetros de longitud, en los mapas que prepara el organismo de cuenca para el tercer ciclo de planificación contra el riesgo de inundaciones. El deslinde de ese cauce será uno de los que acometerá la Confederación para que pase a ser catalogado como Dominio Público Hidráulico, aunque Morán no especificó si tendrán que llevarse a cabo expropiaciones del terreno para recuperar el curso natural del agua.

Ampliar Huella de la riada a su paso por la almenara de El Mirador, de la MCT, tras la dana 'Alice'. José María Rodríguez / AGM

El organismo de cuenca incluirá en la cartografía de zonas inundables 65 cauces del Campo de Cartagena que pasará a catalogar como áreas con riesgo potencial de inundación o que, pese a no tener este peligro, son tramos que han sido estudiados y revisados, y que no forman parte del Dominio Público Hidráulico. El presidente de la CHS, Mario Urrea, explicó ayer en declaraciones a RTVE que aguas arriba de la almenara afectada por 3.000 toneladas de barro «hay una cañada, y aguas abajo hay un cauce privado; en ningún caso se trata de Dominio Público Hidráulico, en el que es competente la Confederación».

Urrea, cuya administración tampoco contestó ayer a las consultas realizadas por este periódico el lunes sobre por qué no reconoció antes la existencia de ese cauce, especificó que ahora la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (gestora de la almenara) podrá «exigir las responsabilidades que correspondan» si los daños en la infraestructura y el coste de la recuperación del suministro de agua potable han sido causados «por una actividad privada». La MCT defiende que la roturación de terrenos agrícolas aguas arriba de El Mirador facilitaron las riadas en esa zona.

¿Quiénes son los dueños?

El obstáculo para los deslindes se encuentra ahora en saber quiénes son los propietarios de los terrenos por donde pasan los cauces invadidos. «Para poder tener un mecanismo de planificación adecuado para intervenciones en el territorio, tenemos que saber de quién es la titularidad de cada uno de los espacios», comentó Morán ayer. Ese procedimiento de identificación está en marcha desde «hace meses» y ahora se ponen en marcha los procedimientos de «apeo» en algunos de los kilómetros ocupados. Tareas estas que «van más avanzadas» porque «van identificándose estos espacios».